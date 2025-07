6 bài tập thở giúp tăng cường trao đổi khí

Thực hiện bài tập thở chúm môi, 4-7-8 đúng cách có thể tăng hiệu quả trao đổi khí, giảm mệt mỏi, thư giãn.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Phùng Thị Thơm, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết thông tin trên, thêm rằng một số kỹ thuật thở có kiểm soát trong chương trình phục hồi chức năng hô hấp hoặc chăm sóc sức khỏe tâm thần giúp tối ưu lưu thông khí, hỗ trợ tinh thần và thể chất.

Thở chúm môi như khi thổi nến, tạo áp lực dương trong đường thở, giữ cho đường thở không bị xẹp sớm. Kỹ thuật này góp phần làm giảm thể tích khí cặn trong phổi, cải thiện hiệu quả trao đổi khí, kéo dài thời gian thở ra và giảm cảm giác khó thở. Thở chúm môi hữu ích cho bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc hen suyễn, làm giảm gánh nặng lên cơ hô hấp và tăng chất lượng hô hấp tổng thể.

Cách thực hiện: Nhẹ nhàng hít vào bằng mũi (khoảng 2 giây), chúm môi, từ từ thở ra gấp đôi thời gian hít vào (khoảng 4-6 giây), lặp lại nhiều lần mỗi khi cần.

Bác sĩ Thơm kiểm tra sức khỏe cho người bệnh đến tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thở cơ hoành khuyến khích sử dụng cơ hoành (cơ hô hấp chính) thay vì phụ thuộc vào các cơ hô hấp phụ ở vùng cổ và vai. Khi hít vào, cơ hoành co xuống làm bụng phồng lên. Khi thở ra, cơ hoành giãn ra khiến bụng xẹp lại. Thở cơ hoành có thể tăng hiệu quả hô hấp và chức năng phổi, nâng cao sức bền thể lực, đồng thời hỗ trợ thư giãn, giảm căng thẳng.

Cách thực hiện: Thả lỏng vai, đặt một tay lên ngực, tay kia lên bụng, hít vào bằng mũi (khoảng 4 giây) để bụng phồng, giữ 2 giây, thở ra qua miệng (khoảng 6 giây), bụng xẹp.

Box breathing (4-4-4-4) theo chu kỳ 4 giai đoạn bằng nhau bao gồm hít vào, giữ hơi, thở ra, giữ sau thở ra, mỗi pha kéo dài khoảng 4 giây. Phương pháp này giúp làm dịu hệ thần kinh, giảm căng thẳng và tăng tập trung.

Blow as you go (thở ra trong lúc vận động) khuyến khích người bệnh thở ra đồng thời với lúc thực hiện các hoạt động gắng sức như đứng dậy, leo cầu thang hoặc cúi người. Người tập thực hiện đúng cách giúp giảm áp lực lên phổi, tiết kiệm năng lượng và hạn chế cảm giác hụt hơi.

Kỹ thuật thở 4-7-8 với nhịp thở gồm 4 giây hít vào, giữ hơi trong 7 giây và thở ra chậm trong 8 giây. Kỹ thuật này có tác dụng làm dịu hệ thần kinh giao cảm, hỗ trợ giảm lo âu và ngủ ngon hơn.

Các kỹ thuật thở trong yoga, thiền định bao gồm thở có ý thức như Buteyko, Papworth hay các bài thở trong yoga có thể tăng cường thông khí phổi, giảm lo âu và cải thiện sức khỏe toàn diện.

Bác sĩ Thơm lưu ý người tập thực hiện những kỹ thuật đúng cách để trao đổi khí hiệu quả, ổn định tình trạng bệnh, phòng ngừa biến chứng, nâng cao chất lượng sống.

Minh Đức