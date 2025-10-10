5 việc nên làm trước buổi trưa tránh tăng đường huyết

Kết hợp sữa chua nguyên chất và buổi sáng, đi bộ nhẹ nhàng, uống trà xanh trước 12h góp phần cải thiện chuyển hóa đường thành năng lượng, kiểm soát lượng đường trong máu.

Tình trạng viêm kéo dài có thể khiến quá trình kiểm soát đường huyết khó khăn hơn. Ngược lại, lượng đường trong máu cao cũng thúc đẩy quá trình viêm trong cơ thể nhiều hơn. Một vài thay đổi trước buổi trưa có thể giúp quản lý đường huyết ổn định, giảm viêm.

Ăn bữa sáng cân bằng một giờ sau khi thức dậy

Ăn bữa sáng bổ dưỡng ít đường, đầy đủ protein nạc, chất béo lành mạnh và chất xơ từ rau xanh, trái cây góp phần giảm tác động lên lượng đường trong máu và cung cấp năng lượng bền vững. Thời điểm ăn sáng có vai trò quan trọng với lượng đường trong máu và phản ứng viêm. Ăn sau khi thức dậy khoảng một giờ giúp cơ thể điều chỉnh nhịp sinh học tự nhiên, từ đó thúc đẩy trao đổi chất tốt hơn, cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và sử dụng năng lượng.

Kết hợp sữa chua nguyên chất

Ăn sữa chua thường xuyên, nhất là vào buổi sáng, cung cấp năng lượng, no lâu và giảm viêm. Sữa chua giàu protein và không chứa đường bổ sung, góp phần kiểm soát lượng đường trong máu. Hàm lượng protein cao trong sữa chua giúp tăng cảm giác no, trong khi lợi khuẩn probiotic hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và kiểm soát tình trạng viêm. Nên chọn sữa chua nguyên chất, không đường, có thể thêm chất xơ bằng cách rắc thêm quả mọng tươi, một chút quế hoặc một ít hạt vào món ăn.

Vận động bằng cách đi bộ nhanh

Tập thể dục thường xuyên cũng có tác dụng giảm ngăn viêm, không làm tăng đường huyết cả ngày. Nếu không đủ thời gian tập gym dài hơi, bạn có thể đi bộ nhanh vào buổi sáng khoảng 20 phút, đạp xe hoặc yoga nhẹ nhàng. Vận động buổi sáng giúp máu lưu thông, cơ bắp sử dụng glucose hiệu quả hơn đồng thời cải thiện tâm trạng.

Uống trà xanh

Người mắc bệnh tiểu đường dễ bị mất nước hơn, trong khi thiếu nước còn có thể làm tăng nồng độ glucose trong máu. Bắt đầu ngày mới bằng thói quen uống đủ nước hỗ trợ các hệ thống trong cơ thể hoạt động trơn tru hơn, tác động tích cực đến chỉ số đường huyết. Bạn có thể uống 1-2 cốc trà xanh vào buổi sáng vì trà này giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG, có thể làm giảm viêm và bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Trà xanh làm giảm đường huyết và cung cấp một lượng caffeine nhẹ cùng với axit amin L-theanine. Sự kết hợp này giúp bạn tỉnh táo cả ngày mà không gây ra tác dụng phụ bồn chồn như cà phê.

Thực hành chánh niệm

Căng thẳng có tác động trực tiếp và rõ rệt đến lượng đường trong máu. Khi bạn căng thẳng, cơ thể tiết ra các hormone như cortisol, báo hiệu cho gan giải phóng nhiều glucose hơn vào máu. Phản ứng "chiến đấu hay bỏ chạy" này dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Do đó, mỗi ngày khi thức dậy, người bệnh tiểu đường nên thực hành chánh niệm, hít thở, thiền và thư giãn 5-15 phút trước 12h để quản lý căng thẳng, tránh tăng đường huyết dẫn đến kháng insulin.

Anh Chi (Theo Eating Well)