5 vấn đề răng miệng khiến hơi thở có mùi

Hôi miệng có thể do vi khuẩn ở lưỡi, khô miệng, răng giả không vừa, viêm nướu hoặc ăn thực phẩm có mùi nồng.

Bệnh viêm nướu

Đây là một trong những nguyên nhân chính gây hôi miệng. Khi chân nướu bị mảng bám và cao răng che lấp, vi khuẩn tạo ra hợp chất lưu huỳnh gây mùi khó chịu. Bàn chải thông thường không thể làm sạch hết các kẽ hở này. Người bệnh đến bác sĩ khám có thể xử lý nguyên nhân tận gốc.

Vi khuẩn trên lưỡi

Trên lưỡi, đặc biệt là phần thô ráp phía sau, tồn tại hàng triệu vi khuẩn. Ngay cả khi đánh răng, nếu không làm sạch lưỡi đúng cách, thức ăn thừa, tế bào chết và vi khuẩn tích tụ sẽ gây hôi miệng.

Khô miệng (Xerostomia)

Miệng có thể bị khô do giảm tiết nước bọt vì mất nước, căng thẳng, một số loại thuốc, thở bằng miệng tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mùi sinh sôi. Để giảm khô miệng, hãy uống đủ nước, nhai kẹo cao su không đường, dùng máy tạo độ ẩm và tránh đồ uống có cồn, caffeine hoặc đồ có tính axit. Ưu tiên thở bằng mũi để giữ cho khoang miệng ẩm mượt và kích thích tiết nước bọt.

Ăn các loại thực phẩm có mùi nồng

Các loại thực phẩm có mùi thơm như hành, tỏi, cà phê, rượu... có thể vẫn còn trong đường tiêu hóa ngay cả khi đã đánh răng. Mùi khó chịu từ hơi thở cũng do hút thuốc lá.

Các phục hình răng không vừa vặn

Các phục hình răng không vừa vặn như mão răng, niềng răng hay răng giả có thể khiến thức ăn thừa tích tụ, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Tương tự, sâu răng hoặc miếng trám hở cũng có thể gây hôi miệng.

Ngoài ra, hơi thở có mùi còn liên quan đến một số bệnh lý như tiểu đường, gan và thận. Tiểu đường không kiểm soát có thể dẫn đến nhiễm toan ceton khiến hơi thở có mùi trái cây đặc trưng. Khi gan hoặc thận suy giảm chức năng lọc độc tố, các chất như amoniac, urê tích tụ trong máu và thoát ra qua phổi, tạo mùi khó chịu.

Khám răng định kỳ giúp phát hiện sâu răng, viêm nướu hoặc các bệnh răng miệng khác, đồng thời làm sạch những kẽ răng mà bàn chải không với tới. Vệ sinh lưỡi bằng dụng cụ chuyên dụng, uống đủ nước và nhai kẹo cao su không đường có thể loại bỏ mảnh vụn thức ăn và kích thích tiết nước bọt. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, ăn nhiều rau củ và không hút thuốc cũng góp phần giữ hơi thở thơm mát.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)