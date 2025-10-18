5 tư thế yoga hỗ trợ bảo vệ phổi

Tư thế rắn hổ mang: Động tác uốn cong lưng giúp mở ngực và phổi, tăng lượng oxy hấp thụ, cải thiện chức năng phổi.
Cách thực hiện: Người tập nằm sấp, hai chân duỗi thẳng, bàn chân ấn xuống sàn. Đặt hai tay dưới vai, khuỷu tay sát vào thân. Hít vào từ từ, nâng ngực lên khỏi sàn bằng cách duỗi thẳng tay và cong lưng. Giữ tư thế này trong vài nhịp thở, sau đó hạ ngực xuống sàn.
Thở bằng lỗ mũi luân phiên: Phương pháp thở này có thể cải thiện chức năng phổi, giảm mức độ căng thẳng.
Cách thực hiện: Dùng ngón tay bịt mũi phải, hít vào bằng mũi trái, sau đó bịt mũi trái và thở ra bằng mũi phải. Lặp lại các bước này trong vài phút.
Kapalbhati: Kỹ thuật thở thanh lọc này còn gọi là "hơi thở của lửa", tập trung hít thở bằng cơ bụng.
Cách thực hiện: Ngồi thẳng lưng, hít vào bằng mũi, sau đó dùng lực của cơ bụng để ép hơi ra ngoài nhanh bằng mũi.
Thở con ong (Bhramari Pranayama): Bài tập này phổ biến trong yoga, giúp giảm lo âu, làm dịu hệ thần kinh, tăng tập trung, tốt cho sức khỏe phổi.
Cách thực hiện: Ngồi ở tư thế thoải mái, nhắm mắt, ấn ngón tay cái vào sụn tai. Hít vào thật sâu và phát tiếng vo ve như tiếng ong kêu khi thở ra.
Tư thế con lạc đà: Tăng cường chức năng phổi, làm thông thoáng đường thở là những lợi ích của bài tập này.
Cách thực hiện: Người tập quỳ trên sàn, mở gối rộng bằng hông, sau đó đặt hai tay lên lưng dưới để hỗ trợ. Hít vào từ từ và nâng ngực lên trần nhà, cong lưng. Nếu có thể, người tập để hai tay lên gót chân, giữ tư thế này trong vài nhịp thở, sau đó trở về vị trí ban đầu.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI