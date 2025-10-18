5 tư thế yoga hỗ trợ bảo vệ phổi

Tư thế con lạc đà: Tăng cường chức năng phổi, làm thông thoáng đường thở là những lợi ích của bài tập này.

Cách thực hiện: Người tập quỳ trên sàn, mở gối rộng bằng hông, sau đó đặt hai tay lên lưng dưới để hỗ trợ. Hít vào từ từ và nâng ngực lên trần nhà, cong lưng. Nếu có thể, người tập để hai tay lên gót chân, giữ tư thế này trong vài nhịp thở, sau đó trở về vị trí ban đầu.