5 tư thế yoga có lợi cho phổi

Tadasana (tư thế ngọn núi)
Giữ thẳng cột sống: Tadasana giúp cột sống thẳng tự nhiên và mở rộng ngực.
Khuyến khích hít thở chánh niệm: Tư thế này có tác dụng như bài tập thư giãn, giữ hơi thở đều đặn.
Cách thực hiện:
- Đứng thẳng, hai chân khép lại và hai tay thả lỏng hai bên.
- Hít vào và giơ hai tay lên cao, hướng các đầu ngón tay lên trên.
- Giữ vai thư giãn và giữ đầu thẳng hàng với cột sống.
- Giữ nguyên tư thế trong 30 giây trong khi thực hành hít thở chánh niệm.
Tadasana (tư thế ngọn núi)
Giữ thẳng cột sống: Tadasana giúp cột sống thẳng tự nhiên và mở rộng ngực.
Khuyến khích hít thở chánh niệm: Tư thế này có tác dụng như bài tập thư giãn, giữ hơi thở đều đặn.
Cách thực hiện:
- Đứng thẳng, hai chân khép lại và hai tay thả lỏng hai bên.
- Hít vào và giơ hai tay lên cao, hướng các đầu ngón tay lên trên.
- Giữ vai thư giãn và giữ đầu thẳng hàng với cột sống.
- Giữ nguyên tư thế trong 30 giây trong khi thực hành hít thở chánh niệm.
Bhujangasana (tư thế rắn hổ mang)
Mở ngực: Các động tác uốn cong lưng nhẹ nhàng giúp mở ngực, cho phép hít thở sâu hơn.
Tăng cường lưu lượng oxy: Bằng cách nâng ngực trong khi giữ vai thư giãn, tư thế này hỗ trợ phổi được nạp đầy oxy hơn.
Cách thực hiện:
- Nằm sấp trên thảm.
- Đặt lòng bàn tay dưới vai.
- Hít vào và nhẹ nhàng nâng ngực lên khỏi mặt đất, giữ khuỷu tay cong ở góc 90 độ.
- Giữ nguyên tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu, sau đó hạ người xuống.
Bhujangasana (tư thế rắn hổ mang)
Mở ngực: Các động tác uốn cong lưng nhẹ nhàng giúp mở ngực, cho phép hít thở sâu hơn.
Tăng cường lưu lượng oxy: Bằng cách nâng ngực trong khi giữ vai thư giãn, tư thế này hỗ trợ phổi được nạp đầy oxy hơn.
Cách thực hiện:
- Nằm sấp trên thảm.
- Đặt lòng bàn tay dưới vai.
- Hít vào và nhẹ nhàng nâng ngực lên khỏi mặt đất, giữ khuỷu tay cong ở góc 90 độ.
- Giữ nguyên tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu, sau đó hạ người xuống.
Dwi khand pranayama (kỹ thuật thở luân phiên)
Thư giãn, tăng cường chức năng phổi: Bài tập thở nhẹ nhàng này hỗ trợ điều chỉnh hơi thở và tăng cường khả năng kiểm soát, có lợi cho hệ hô hấp.
Cách thực hiện:
- Ngồi thoải mái, thẳng cột sống và thả lỏng vai.
- Tập trung vào hơi thở, hít vào theo hai nhịp đều đặn và thở ra theo hai nhịp bằng nhau.
- Tiếp tục lặp lại và luyện tập.
Dwi khand pranayama (kỹ thuật thở luân phiên)
Thư giãn, tăng cường chức năng phổi: Bài tập thở nhẹ nhàng này hỗ trợ điều chỉnh hơi thở và tăng cường khả năng kiểm soát, có lợi cho hệ hô hấp.
Cách thực hiện:
- Ngồi thoải mái, thẳng cột sống và thả lỏng vai.
- Tập trung vào hơi thở, hít vào theo hai nhịp đều đặn và thở ra theo hai nhịp bằng nhau.
- Tiếp tục lặp lại và luyện tập.
Setu bandhasana (tư thế cây cầu)
Nâng hông giúp mở ngực và cải thiện lưu lượng máu, phổi hoạt động khỏe mạnh, tăng cường cơ xung quanh lồng ngực.
Cách thực hiện:
- Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt phẳng trên sàn, rộng bằng hông.
- Đặt hai tay dọc theo thân mình, lòng bàn tay hướng xuống dưới.
- Khi hít vào, nâng hông lên về phía trần nhà, xoay vai về phía sau.
- Giữ nguyên trong 30 giây, tập trung vào hơi thở.
Setu bandhasana (tư thế cây cầu)
Nâng hông giúp mở ngực và cải thiện lưu lượng máu, phổi hoạt động khỏe mạnh, tăng cường cơ xung quanh lồng ngực.
Cách thực hiện:
- Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt phẳng trên sàn, rộng bằng hông.
- Đặt hai tay dọc theo thân mình, lòng bàn tay hướng xuống dưới.
- Khi hít vào, nâng hông lên về phía trần nhà, xoay vai về phía sau.
- Giữ nguyên trong 30 giây, tập trung vào hơi thở.
Dhanurasana (tư thế cánh cung)
Động tác uốn cong lưng có tác dụng cải thiện khả năng hô hấp.
Cách thực hiện:
- Nằm sấp, hai tay dọc theo thân mình.
- Gập đầu gối và dùng tay nắm lấy mắt cá chân.
- Khi hít vào, hãy nâng ngực và đùi lên khỏi mặt đất, tạo thành hình cánh cung với cơ thể.
- Giữ nguyên tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu vào ngực.
Dhanurasana (tư thế cánh cung)
Động tác uốn cong lưng có tác dụng cải thiện khả năng hô hấp.
Cách thực hiện:
- Nằm sấp, hai tay dọc theo thân mình.
- Gập đầu gối và dùng tay nắm lấy mắt cá chân.
- Khi hít vào, hãy nâng ngực và đùi lên khỏi mặt đất, tạo thành hình cánh cung với cơ thể.
- Giữ nguyên tư thế trong 15-30 giây, hít thở sâu vào ngực.
Lê Nguyễn (Theo Health Shots)
Ảnh: AI, Quỳnh Dung