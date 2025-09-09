5 tư thế yoga có lợi cho phổi

Tadasana (tư thế ngọn núi)

Giữ thẳng cột sống: Tadasana giúp cột sống thẳng tự nhiên và mở rộng ngực.

Khuyến khích hít thở chánh niệm: Tư thế này có tác dụng như bài tập thư giãn, giữ hơi thở đều đặn.

Cách thực hiện:

- Đứng thẳng, hai chân khép lại và hai tay thả lỏng hai bên.

- Hít vào và giơ hai tay lên cao, hướng các đầu ngón tay lên trên.

- Giữ vai thư giãn và giữ đầu thẳng hàng với cột sống.

- Giữ nguyên tư thế trong 30 giây trong khi thực hành hít thở chánh niệm.