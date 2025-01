5 trái cây ngày Tết giúp giảm đau đầu

Dưa hấu, chuối, dứa, dừa, sung nhiều nước, vitamin A, C, kali, magie, canxi, chất chống oxy hóa, hỗ trợ chống viêm, giảm đau đầu.

Đau đầu mạn tính là tình trạng đau đầu âm ỉ hoặc đau nhói diễn ra thường xuyên, khó điều trị dứt điểm. Cơn đau đầu được xem là mạn tính nếu xuất hiện 15 lần trở lên mỗi tháng và kéo dài ít nhất trong ba tháng. Nguyên nhân thường do các bệnh như đau đầu migraine, đau đầu cụm, đau thần kinh chẩm... Cơn đau khởi phát ở vùng đầu, mắt, sau gáy, vùng chẩm hoặc có thể lan xuống vai.

BS.CKII Trần Lê Thanh Tâm, Trưởng Đơn vị Thần kinh, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết thay đổi thời tiết, di chuyển liên tục, chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi, dinh dưỡng trong dịp Tết có thể làm khởi phát hoặc tăng nặng cơn đau đầu mạn tính. Người bệnh có thể bổ sung các loại trái cây dưới đây vào thực đơn ngày Tết để hỗ trợ giảm đau đầu.

Trái sung nhiều kali, magie, canxi, sắt, các chất chống oxy hóa nhóm polyphenol, vitamin A và nhóm B. Các chất này thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng cung cấp cho tế bào não, hỗ trợ tuần hoàn máu, góp phần tăng dẫn truyền thần kinh. Chất chống oxy hóa còn góp phần chống viêm, ngăn chặn tác hại của gốc tự do ảnh hưởng đến tế bào não, giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh.

Dưa hấu với hơn 90% trọng lượng là nước, làm giảm cơn đau đầu khởi phát do mất nước. Trái cây này còn cung cấp nhiều vitamin (A, C, B1, B5, B6), các khoáng chất (kali, natri, magie), chất chống oxy hóa (lycopene, cucurbitacin E), có tác dụng chống viêm, giảm đau, cân bằng điện giải và điều hòa huyết áp, giảm căng thẳng. Vitamin nhóm B, kali trong dưa hấu có khả năng giảm cường độ và tần suất các cơn đau đầu, đau nửa đầu mạn tính mức độ nhẹ.

Bác sĩ khám cho người bệnh đau đầu. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Chuối bổ sung kali, duy trì cân bằng nước và chất điện giải giúp bớt đau đầu. Chuối còn chứa nhiều vitamin B6, cần thiết cho sự phát triển và hoạt động của não, tham gia vào quá trình tổng hợp các hợp chất thần kinh. Vitamin B6 thúc đẩy cơ thể sản sinh hormone melatonin, có tác dụng điều hòa nhịp sinh học, giấc ngủ, giảm đau đầu.

Dứa cung cấp hàm lượng bromelain lớn. Enzyme này có đặc tính chống viêm, giảm đau. Bromelain còn có tác dụng tương tự thuốc kháng histamine, góp phần giảm cơn đau đầu do dị ứng, say tàu xe hoặc mất ngủ. Dứa giàu vitamin A, C có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào não trước sự tấn công của gốc tự do.

Dừa bổ sung nước, chất điện giải, hỗ trợ giảm cơn đau đầu do mất nước hoặc say nắng. Nước dừa có nhiều kali, magie, natri, mangan, canxi và vitamin C, làm giảm căng thẳng, lo lắng, hỗ trợ điều hòa huyết áp, tăng dẫn truyền thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Để chẩn đoán bệnh đau đầu mạn tính, từ kết quả khám lâm sàng và hỏi bệnh sử, bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm, chụp chiếu phù hợp như chụp CT 768 lát cắt, chụp MRI 1,5-3 Tesla, đo điện não, xét nghiệm dịch não tủy... Tùy tình trạng bệnh, thể trạng và bệnh nền của mỗi người, bác sĩ có thể chỉ định điều trị theo phác đồ đa mô thức như dùng thuốc, áp dụng kích thích từ trường xuyên sọ, vệ sinh giấc ngủ, thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng.

Bác sĩ Thanh Tâm cho biết kích thích từ trường xuyên sọ hiện là kỹ thuật hiện đại dùng sóng điện từ tạo ra từ trường đi xuyên qua hộp sọ, tác động lên các vùng não tương ứng. Nhờ đó phương pháp này điều trị các bệnh lý thần kinh liên quan như đau đầu, mất ngủ, trầm cảm.

Ngày Tết, người bệnh đau đầu mạn tính nên hạn chế các món nhiều đường (mứt, bánh kẹo, nước ngọt) hoặc nhiều muối và chất bảo quản (các loại đồ hộp, xúc xích, dưa muối, củ cải muối, khô, mắm). Hạn chế uống rượu bia và chất kích thích thần kinh. Những thực phẩm này có khả năng làm tăng cường độ và tần suất cơn đau đầu.

Mọi người nên duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi khoa học. Uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Ngủ đủ giấc, tập thể dục vừa sức. Bổ sung các hoạt chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất lên não, cải thiện chất lượng giấc ngủ. Người bệnh nên tuân thủ chỉ định điều trị của bác sĩ, dùng thuốc đúng liều, tái khám đúng lịch hẹn.

Trường hợp cơn đau đầu đột ngột dữ dội hoặc kèm theo sốt cao, cứng cổ, yếu liệt, chóng mặt, mất thăng bằng, buồn nôn và nôn ói..., người bệnh nên đi khám để được điều trị kịp thời.

Trường Giang