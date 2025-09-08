5 trái cây có chỉ số đường huyết cao

Dứa
Một khẩu phần dứa 120 g chứa gần 19 g đường. Dứa có chỉ số GI rất cao 82-86, nghĩa là nó có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh, nhất là khi không ăn kèm với thực phẩm khác. Người bệnh tiểu đường không nên ăn dứa khi đói, không uống nước ép dứa. Hãy cân nhắc kết hợp với các thực phẩm khác có chứa chất béo lành mạnh, protein và chất xơ khác.
Vải thiều
Một khẩu phần vải thiều 120 g chứa gần 29 g đường, chỉ số đường huyết của vải ở mức trung bình đến cao, (GI trên 60), riêng vải đóng hộp có chỉ số đường huyết (GI) rất cao là 79, có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh. Người tiểu đường nên ăn 4-6 trái vải một ngày và nên ăn sau bữa cơm, kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ, protein khác để giảm tác động đến đường huyết.
Chuối chín
Độ chín của chuối và cách chế biến có thể thay đổi chỉ số đường huyết và tác động khác nhau đến lượng đường trong máu. Chuối xanh (chưa chín) ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu vì hàm lượng carbohydrate thấp, chỉ số đường huyết dưới 50.
Khi chuối chín, hàm lượng đường tăng, chỉ số GI khoảng 66, dễ khiến đường huyết tăng vọt. Chuối nấu chè, chuối chiên bột có thể làm tăng chỉ số GI đến 90, không có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường.
Mít
Mít cung cấp vitamin C, vitamin B6 và các chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống viêm. Tuy nhiên, chỉ số đường huyết (GI) của mít dao động trong khoảng 60-65, có đường tự nhiên cao và nhiều carbohydrate. Người bệnh tiểu đường ăn quá nhiều mít có thể làm tăng đường huyết, dùng ít hơn 75 g mít chín mỗi ngày để tránh ảnh hưởng đến lượng đường trong máu.
Sầu riêng
Chỉ số đường huyết (GI) của sầu riêng khoảng 60-70, hàm lượng đường tự nhiên (glucose, fructose) và carb cao, dễ làm tăng đường huyết nhanh chóng, nhất là với người bị tiểu đường. Người bệnh không ăn quá một múi nhỏ, dùng cùng thực phẩm giàu chất xơ hoặc đạm để làm chậm quá trình hấp thu đường. Tránh ăn trái cây này vào lúc đói bụng hoặc vào buổi tối vì cơ thể dễ chuyển hóa đường và tích mỡ.
Anh Chi (Theo WebMD, Healthline, Eating Well)
Ảnh: Bùi Thủy, Anh Chi, Bảo Bảo