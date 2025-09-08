5 trái cây có chỉ số đường huyết cao

Chuối chín

Độ chín của chuối và cách chế biến có thể thay đổi chỉ số đường huyết và tác động khác nhau đến lượng đường trong máu. Chuối xanh (chưa chín) ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu vì hàm lượng carbohydrate thấp, chỉ số đường huyết dưới 50.

Khi chuối chín, hàm lượng đường tăng, chỉ số GI khoảng 66, dễ khiến đường huyết tăng vọt. Chuối nấu chè, chuối chiên bột có thể làm tăng chỉ số GI đến 90, không có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường.