6 món có chỉ số đường huyết cao trên 70 cần hạn chế

Chỉ số đường huyết (GI) là bảng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các loại carbohydrate (carbs) khác nhau đến lượng đường trong máu. Biết được chỉ số đường huyết của từng món ăn giúp người tiểu đường điều chỉnh thực đơn phù hợp nhằm kiểm soát đường huyết ổn định. Thực phẩm có chỉ số GI cao hơn có khả năng làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn thực phẩm có GI thấp.

Khoai tây có chỉ số đường huyết cao, tùy vào cách chế biến. GI của khoai tây luộc là 78, trong khi loại nghiền khiến GI tăng lên 87, mức GI của khoai tây chiên cũng trên 70, không có lợi cho sức khỏe người tiểu đường.