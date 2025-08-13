6 món có chỉ số đường huyết cao trên 70 cần hạn chế

Chỉ số đường huyết (GI) là bảng xếp hạng mức độ ảnh hưởng của các loại carbohydrate (carbs) khác nhau đến lượng đường trong máu. Biết được chỉ số đường huyết của từng món ăn giúp người tiểu đường điều chỉnh thực đơn phù hợp nhằm kiểm soát đường huyết ổn định. Thực phẩm có chỉ số GI cao hơn có khả năng làm tăng lượng đường trong máu nhanh hơn thực phẩm có GI thấp.
Khoai tây có chỉ số đường huyết cao, tùy vào cách chế biến. GI của khoai tây luộc là 78, trong khi loại nghiền khiến GI tăng lên 87, mức GI của khoai tây chiên cũng trên 70, không có lợi cho sức khỏe người tiểu đường.
Bánh mì trắng làm từ tinh bột, chứa đường và chất lên men, chỉ số đường huyết là 75 và có thể cao hơn nếu thêm đường, hương vị, mứt… Ăn nhiều bánh mì trắng, nhất là ăn khi đói dễ khiến lượng đường trong máu tăng đột ngột.
Bánh ngô chiên có chỉ số đường huyết là 81, rất ít chất xơ, trong khi đó lượng carbs và được chiên ngập dầu, không tốt cho người tiểu đường vì có thể làm tăng mức đường huyết nhanh. Ăn quá nhiều đồ chiên rán dẫn đến tăng cân, béo phì - yếu tố thúc đẩy viêm, nguy cơ biến chứng tiểu đường.
Bánh gạo tokbokki hay bánh gạo cay Hàn Quốc có thành phần chính là gạo, chỉ số đường huyết dao động ở mức 85-87. Khi chế biến, bánh gạo được thêm nhiều gia vị, đường, xì dầu và chất tăng hương vị khiến GI cao, nhiều carbs, làm tăng đường huyết nhanh hơn.
Dưa hấu có chỉ số đường huyết là 76, tuy nhiên món ăn này có vị ngọt tự nhiên, nhiều nước và chất xơ, làm tăng đường huyết chậm thay vì tăng đột ngột. Người tiểu đường nên ăn dưa hấu với lượng vừa phải đồng thời kết hợp với món giàu chất xơ và protein để tránh tăng đường huyết nhanh.
Cơm trắng có GI là 73, nếu ăn nhiều dễ làm tăng vọt lượng đường trong máu. Người tiểu đường cần hạn chế ăn cơm trắng quá nhiều một lúc hoặc ăn cùng thực phẩm giàu carbs như món chiên, kho, nhiều chất béo xấu. Nên áp dụng quy tắc ăn ngược, tức ăn rau, chất xơ, protein nạc trước, sau đó ăn cơm để kiểm soát đường huyết tốt hơn.
Anh Chi (Theo WebMD, Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, AI