5 thức uống giúp giảm triệu chứng hen suyễn

Giữ cơ thể đủ nước với các thức uống có lợi có thể giúp người bệnh hen suyễn giảm dần triệu chứng, cải thiện sinh hoạt.

Người bệnh hen suyễn thường phải đối mặt với chứng tức ngực, khó thở, tiết dịch nhầy ở đường thở, ho và thở khò khè. Bệnh hen suyễn khởi phát khác nhau, có thể do dị ứng, do tập luyện thể thao và các chất độc từ môi trường. Ngoài tránh các tác nhân gây bệnh, người bệnh nạp đủ nước cho cơ thể cũng là cách đơn giản nhưng quan trọng giúp kiểm soát triệu chứng. Một số loại thức uống sau được các nghiên cứu y khoa khuyến nghị có lợi cho bệnh nhân hen suyễn.

Nước ép cà chua

Các nhà nghiên cứu dinh dưỡng tại Australia đã kiểm tra các phản ứng miễn dịch ở người và kết luận chế độ ăn nhiều rau quả giúp chống lại các triệu chứng viêm phổi, có thể hỗ trợ đẩy lùi bệnh hen suyễn. Nước cà chua có lợi cho sức khỏe của người hen suyễn và người bệnh phổi. 120 ml nước ép cà chua chứa lượng dinh dưỡng gần bằng một phần rau quả. Quả cà chua rất giàu vitamin A và C; 235 ml nước ép cà chua nguyên chất bổ sung 20-42% nhu cầu vitamin A và 60% vitamin C hằng ngày. Người bệnh có thể hỏi ý kiến bác sĩ về khẩu phần phù hợp với thể trạng và bệnh lý.

Uống nước ép cà chua tốt cho người bệnh hen suyễn. Ảnh: Freepik

Đồ uống có caffeine

Một số nghiên cứu cũng cho thấy, uống đồ uống có caffeine như cà phê có thể làm giảm nguy cơ phát triển bệnh hen suyễn và các triệu chứng hen suyễn tái phát. Caffeine có thể hỗ trợ chức năng phổi ngắn hạn, là chất giúp giãn nở đường hô hấp, giúp bạn dễ thở hơn. Trong một nghiên cứu tại Hàn Quốc trên 160.000 người, các nhà khoa học đã kiểm tra mối quan hệ giữa việc nạp caffeine (soda, trà xanh và cà phê) và bệnh hen suyễn. Kết quả cho thấy, uống một tách cà phê từ một đến hai lần mỗi ngày có thể hỗ trợ đẩy lùi bệnh hen suyễn. Người uống trà xanh và soda không nhận thấy có sự khác biệt.

Tuy nhiên, tiêu thụ caffeine có thể gây bệnh trào ngược hoặc chứng ợ nóng ở nhiều người. Các bệnh này cũng là nguyên nhân gây ra bệnh hen suyễn hoặc khiến triệu chứng xảy ra thường xuyên hơn. Các chuyên gia y tế cũng khuyến nghị người bệnh nên tránh dùng caffeine ít nhất bốn giờ trước khi khám phổi để có kết quả kiểm tra chính xác.

Uống nhiều nước

Tình trạng mất nước được chứng minh là nguyên nhân gây co thắt phế quản hoặc thu hẹp đường thở. Triệu chứng này thường gặp ở bệnh nhân hen suyễn do tập thể dục (EIA) và các chứng hen suyễn khác. Do đó, nạp đủ nước khi vận động và sinh hoạt hằng ngày giúp hệ hô hấp duy trì ở trạng thái ổn định, bôi trơn cho hệ khớp và cải thiện nhiều chức năng khác. Người mắc bệnh hen suyễn có niêm mạc phổi bất thường uống đủ nước giúp làm mỏng niêm mạc, từ đó dễ kiểm soát bệnh hơn. Lượng nước cần thiết phụ thuộc vào mức độ hoạt động, lượng mồ hôi và cân nặng mỗi cá nhân.

Thức uống từ bơ sữa

Một nghiên cứu kéo dài thực hiện trên 11.000 bệnh nhân tại Mỹ cho thấy, việc uống sữa suốt đời cải thiện triệu chứng ở người bệnh hen suyễn. Ngoài nhóm bị dị ứng với sữa và sản phẩm từ bơ sữa, nhóm còn lại vẫn có thể đưa các sản phẩm từ sữa vào thực đơn, theo khuyến nghị từ bác sĩ.

Thức uống và sản phẩm từ sữa được chứng minh an toàn khi đưa vào thực đơn của người bị hen suyễn. Ảnh: Freepik

Đồ uống có vitamin D

Vitamin D hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, giúp làm giảm viêm đường thở. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bổ sung vitamin D có thể giảm cơn hen suyễn ở người bệnh đang điều trị bằng corticosteroid. Những bệnh nhân này thường mắc hen suyễn khi thiếu vitamin D. Các thức uống có vitamin D tăng cường như nước ép cam bổ sung vitamin D (fortified juices) là một số đồ uống được các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý.

Bên cạnh các thức uống có lợi, người bị hen suyễn nên hạn chế uống thức uống có cồn, thức uống nhiều đường hóa học để tránh triệu chứng trở nặng. Uống nhiều đồ uống có đường cũng góp phần tăng nguy cơ thừa cân, dễ gây mắc bệnh hen suyễn.

Người bệnh thực hiện chế độ ăn nhiều thực phẩm có lợi, đều đặn như rau quả; duy trì lối sống lành mạnh là một số cách tự nhiên giúp đẩy lùi nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, giảm mức độ nghiêm trọng và các triệu chứng của bệnh.

Mai Trinh (Theo Very Well Health)