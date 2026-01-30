5 thực phẩm thúc đẩy tăng sinh collagen giúp da, tóc khỏe

Ớt chuông, rau bina, trứng giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa hỗ trợ tổng hợp collagen, bảo vệ da và tóc, làm chậm lão hóa.

Collagen là một loại protein tự nhiên, đóng vai trò quan trọng với da, tóc, móng và khớp. Khi tuổi tác tăng, khả năng tự sản sinh collagen của cơ thể suy giảm, da chảy xệ, hình thành nếp nhăn, tóc dễ gãy rụng. Lúc này, cơ thể cần được bổ sung collagen từ bên ngoài. Dưới đây là những thực phẩm giàu dưỡng chất thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và nâng cao sức khỏe tổng thể.

Trứng

Trứng giàu protein và các axit amin như proline, lysine cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen, góp phần duy trì cấu trúc da, tóc và mô liên kết. Thực phẩm này còn chứa lưu huỳnh, hỗ trợ cơ thể sản sinh biotin (vitamin B7) tốt cho sức khỏe làn da. Biotin tham gia vào quá trình tạo keratin, loại protein cấu tạo nên sợi tóc, giúp tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng.

Các loại quả mọng

Mâm xôi, dâu tây, việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, tăng độ đàn hồi, khả năng phục hồi của làn da. Các loại quả mọng chứa nhiều hợp chất, vitamin hỗ trợ sự phát triển của tóc. Vitamin C trong thực phẩm có thể bảo vệ nang tóc khỏi tác hại của phân tử gây hại gọi là gốc tự do - yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Ớt chuông

Ăn ớt chuông thúc đẩy sản sinh collagen nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, cung cấp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ collagen khỏi tổn thương do gốc tự do. Các hợp chất này còn góp phần tăng cường miễn dịch, làm đẹp da, sáng mắt và bảo vệ tim mạch. Ớt chuông ít calo, giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ một số bệnh mạn tính, bao gồm ung thư.

Rau bina

Loại rau này dồi dào vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen. Hàm lượng chất diệp lục cao trong rau bina cùng góp phần trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do oxy hóa.

Đậu nành

Các thực phẩm từ đậu nành như đậu phụ, đậu nành non chứa genistein - hợp chất thực vật thuộc nhóm isoflavone, có khả năng làm chậm quá trình phân hủy collagen. Đậu nành cũng giàu axit amin, giúp cải thiện độ đàn hồi, cấu trúc da và hỗ trợ tóc phát triển khỏe mạnh.

Đậu nành có lợi cho sức khỏe phụ nữ nhờ chứa isoflavone (estrogen thực vật), hỗ trợ cân bằng nội tiết, giảm các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, khô âm đạo. Ăn đậu nành thường xuyên còn góp phần bảo vệ tim mạch, giảm cholesterol xấu, phòng ngừa loãng xương.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)