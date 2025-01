5 thực phẩm giúp trẻ tăng đề kháng, phòng bệnh

Cam và các loại trái cây họ cam quýt khác như chanh, bưởi đều cung cấp vitamin C dồi dào. Vitamin C cần thiết cho hệ thống miễn dịch, tăng sản xuất tế bào bạch cầu trong cơ thể. Tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh đồng thời tạo ra kháng thể để chống lại vi trùng. Nhờ đó, bổ sung vitamin C còn góp phần giảm các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp ở trẻ.