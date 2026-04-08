5 thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc

Ăn khoai tây đã nảy mầm, sắn sống hoặc trứng sống có thể gây nôn mửa, rối loạn tiêu hóa và ngộ độc thực phẩm.

Khoai tây xanh, nảy mầm

Khoai tây chứa nhiều vitamin và khoáng chất, carbohydrate, hợp chất như flavonoid, carotenoid và axit phenolic, hoạt động như chất chống oxy hóa. Ăn thực phẩm giúp tăng cảm giác no, thúc đẩy tiêu hóa, góp phần phòng bệnh mạn tính.

Khoai tây thường để được lâu, phụ thuộc vào giống cây và điều kiện bảo quản. Nếu bảo quản không đúng cách, khoai tây dễ mọc mầm, mất nước hoặc chuyển xanh, làm tăng hàm lượng solanine.

Khoai tây chuyển màu xanh là do sự tích tụ solanine, một chất độc tự nhiên. Ăn khoai tây có hàm lượng solanine cao dễ dẫn đến buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa. Để tránh ngộ độc, nên bảo quản khoai tây ở nơi mát, tối và bỏ hẳn những củ đã chuyển xanh hoặc nảy mầm.

Đậu thận sống

Đậu thận sống chứa một loại độc tố mạnh gọi là phytohaemagglutinin, có thể gây rối loạn tiêu hóa. Nấu chín thực phẩm tốt cho sức khỏe. Gia đình cần ngâm thận thận, luộc ít nhất 10-15 phút để loại bỏ độc tố. Bạn nên chọn đậu thận khô, nguyên vẹn, màu sắc đồng đều, không bị mốc, mùi lạ, tránh bụi bẩn, độ ẩm cao. Mua thực phẩm tại các địa điểm uy tín để đảm bảo chất lượng.

Hạt điều còn sống

Hạt điều chưa qua rang hoặc hấp kỹ, đặc biệt khi còn lớp vỏ ngoài, có thể chứa urushiol gây kích ứng. Trong khi đó, hạt điều chín là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng nên ăn thường xuyên. Món ăn này có tác dụng ổn định đường huyết, bảo vệ tim mạch nhờ có chất béo không bão hòa, protein, magie và kẽm, chất chống oxy hóa.

Sắn sống

Sắn chứa linamarin và các glycoside có thể giải phóng chất độc cyanua khi ăn sống, gây ngộ độc. Để an toàn, cần gọt vỏ sạch, ngâm nước và nấu chín kỹ cả củ lẫn lá trước khi ăn. Nên chọn sắn tươi, không ăn củ có vị đắng hoặc đã để quá lâu.

Trứng sống

Trứng sống hoặc chưa nấu chín làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella. Triệu chứng ngộ độc gồm tiêu chảy, đau bụng, sốt, nôn mửa. Vi khuẩn salmonella có trong vỏ trứng hoặc bên trong trứng nếu gà mái bị nhiễm bệnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)