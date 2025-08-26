5 thực phẩm chống viêm phụ nữ trên 50 tuổi nên ăn

Phụ nữ tuổi 50 nên ăn nhiều quả mọng, đậu, rau lá xanh, các loại hạt, cá béo để tăng cường hấp thụ chất chống oxy hóa, chất xơ, canxi, chất béo lành mạnh.

Khi sang tuổi 50, phụ nữ thường gặp vấn đề về tiêu hóa, bốc hỏa, xương, cơ yếu, viêm mạn tính. Một số thay đổi về dinh dưỡng giúp giảm viêm, kiểm soát vấn đề sức khỏe phát sinh ở tuổi trung niên. Dưới đây là 5 thực phẩm phụ nữ tuổi 50 nên ăn thường xuyên.

Quả mọng

Việt quất, mâm xôi, dâu tây giàu chất chống oxy hóa góp phần giảm viêm, hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh. Phụ nữ dễ dàng kết hợp thực phẩm này với sữa chua vào buổi sáng hoặc ăn riêng lẻ vào bữa nhẹ. Quả mọng là một phần quan trọng của MIND - chế độ ăn uống được thiết kế để ngăn ngừa mất trí nhớ và các dạng suy giảm nhận thức khác.

Đậu

Đậu chứa các hợp chất là peptide, polyphenol và saponin có đặc tính chống viêm. Ăn nhiều loại đậu sẽ tăng cảm giác no, giảm viêm nhiễm trong cơ thể. Thực phẩm này còn giàu chất xơ, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, kiểm soát các vấn đề đường ruột liên quan đến mãn kinh. Các loại đậu cũng cung cấp protein thực vật, ngăn ngừa mất cơ do tuổi tác.

Rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh như rau bina, cải xoăn, cải xoong, cải thìa chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi, chất hóa học thực vật giúp ức chế tình trạng viêm, giảm stress oxy hóa. Các chất này bao gồm vitamin A, C, E và K, polyphenol. Một số loại rau lá xanh đậm cũng chứa sulforaphane, indole-3-carbinol, có tác dụng ức chế quá trình gây viêm trong cơ thể. Đây cũng là nguồn chất xơ, điều hòa miễn dịch, kiểm soát lượng đường trong máu.

Trong thời kỳ mãn kinh, sụt giảm estrogen có thể gây hại cho sức khỏe xương, nên bổ sung đủ canxi ở giai đoạn này quan trọng. Ngoài canxi, rau lá xanh cũng giàu magiê, kali tốt cho sức khỏe tổng thể. Phái đẹp có thể chế biến rau lá xanh thành salad, sinh tố thực vật.

Cá hồi

Cá hồi giàu omega-3 là loại axit béo có đặc tính chống viêm. Ăn 1-2 phần cá béo mỗi tuần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm cứng khớp liên quan đến viêm khớp, duy trì chức năng não. Cá hồi cung cấp protein chất lượng cao và vitamin D hỗ trợ khối lượng cơ và sức mạnh xương. Chế biến cá hồi thành những món ăn ngon miệng như sushi, kho, nướng...

Các loại hạt

Một nắm hạt cung cấp chất chống oxy hóa, các dưỡng chất khác tốt cho tim mạch như phytosterol, selen, magie, tocopherol, polyphenol, chất béo không bão hòa, chất xơ. Chế độ ăn có hạnh nhân, quả óc chó hữu ích trong việc giảm viêm, giảm stress oxy hóa. Với người không ăn cá, quả óc chó là gợi ý thích hợp để bổ sung vào chế độ ăn uống.

