5 thực phẩm chống viêm giúp tăng cường sức đề kháng

Gừng, hạt chia, khoai lang có chất chống oxy hóa, axit béo lành mạnh góp phần giảm tình trạng mệt mỏi, đau khớp, vấn đề về đường ruột và mất cân bằng hormone.

Nghệ

Nghệ là siêu thực phẩm nhờ chứa curcumin - hợp chất có tác dụng chống viêm, là chống oxy hóa mạnh. Curcumin có thể làm giảm đáng kể các dấu hiệu viêm trong cơ thể.

Cách sử dụng: Cách dễ dàng để kết hợp nghệ vào các bữa ăn là thêm thực phẩm vào hỗn hợp gia vị khi nấu nướng. Bạn có thể mua bột nghệ khô hoặc tìm nghệ tươi tại cửa hàng, siêu thị. Tùy vào sở thích, bạn có thể chế biến thành sữa nghệ để sử dụng thường xuyên.

Gừng

Gừng hữu ích trong việc làm giảm buồn nôn, là chất chống viêm mạnh mẽ, hỗ trợ điều trị nhiều triệu chứng bệnh mạn tính. Thực phẩm này góp phần tăng cường hệ thống miễn dịch, làm dịu căng thẳng bên trong cơ thể, giảm triệu chứng phổ biến như đau khớp, đầy hơi, mệt mỏi.

Giống như nghệ, gừng có dạng bột khô hoặc tươi. Bạn lấy gừng tươi pha thành trà với nước nóng, chanh và mật ong, cho vào sinh tố trái cây để có vị cay hoặc sử dụng trong các món xào, trộn salad hoặc ướp.

Hạt chia

Hạt chia làm dịu phản ứng viêm của hệ thống miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa. Một số hợp chất trong hạt chia làm giảm mức độ các dấu hiệu viêm có hại. Loại hạt này chứa nhiều chất xơ và axit béo omega-3, hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng lượng đường trong máu, giảm viêm. Gia đình nên thêm một thìa hạt chia vào yến mạch, xay thành sinh tố hoặc kết hợp chúng trong sữa hạnh nhân, ăn cùng với quả mọng.

Khoai lang

Khoai lang chứa polyphenol, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm. Chúng cũng là nguồn chất xơ và carbohydrate phức hợp hỗ trợ cân bằng hormone, ổn định lượng đường trong máu, rất tốt cho phụ nữ vừa trải qua giai đoạn rụng trứng để bổ sung năng lượng. Loại củ này giàu beta-carotene, chất chống oxy hóa, được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể. Thiếu vitamin A trầm trọng có thể dẫn đến thoái hóa giác mạc.

Cách sử dụng: Luộc, hấp, nấu chín khoai lang thành súp, chế biến trong salad để có nguồn carbohydrate giàu dinh dưỡng.

Trà xanh

Giống như khoai lang, trà xanh chứa nhiều polyphenol - hợp chất thực vật tự nhiên góp phần chống viêm. Catechin trong trà xanh hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh để chống lại các gốc tự do, giảm căng thẳng cho tế bào, hỗ trợ hệ thống giải độc tự nhiên của cơ thể.

Cách sử dụng: Mỗi người thử thay thế tách cà phê bằng một tách trà xanh vào buổi sáng, nhâm nhi tách trà vào buổi chiều để tăng cường chất chống oxy hóa. Người khó ngủ, nhạy cảm với caffeine không nên sử dụng đồ uống này vào tối muộn.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)