5 thói quen phòng sỏi aidman

Ăn tỏi, súc miệng bằng giấm hoặc nước muối, vệ sinh răng miệng góp phần giảm nguy cơ hình thành sỏi amidan, ngăn mùi hơi thở.

Sỏi amidan là các cục nhỏ, cứng hình thành khi mảnh vụn thức ăn, vi khuẩn và chất nhầy mắc kẹt trong các khe amidan. Tình trạng này dễ tái phát, gây hôi miệng, đau họng, vướng cổ và có thể khiến ăn uống kém nếu kéo dài.

Cắt bỏ amidan là cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sỏi amidan tái phát vĩnh viễn. Tuy nhiên, phương pháp này thường chỉ được khuyến cáo khi tình trạng xảy ra thường xuyên hoặc nghiêm trọng. Với các trường hợp nhẹ, người bệnh có thể ưu tiên áp dụng các biện pháp tự nhiên để hạn chế sỏi, thay vì can thiệp thủ thuật có thể gây đau và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng.

Vệ sinh răng miệng

Một trong những cách hiệu quả để ngăn ngừa sỏi amidan là giữ vệ sinh răng miệng tốt. Súc miệng bằng nước muối hoặc baking soda giúp làm sạch khoang miệng, hạn chế tích tụ mảng bám và giảm hôi miệng. Nên đánh răng thường xuyên, đặc biệt sau bữa ăn, kết hợp dùng chỉ nha khoa và cạo lưỡi để loại bỏ vi khuẩn và cặn thức ăn còn sót lại. Sử dụng máy tăm nước có thể làm sạch khoang miệng và loại bỏ mảnh vụn thức ăn sau bữa ăn.

Vệ sinh răng miệng đúng cách giúp ngăn sỏi amidan. Ảnh: Anh Chi

Không hút thuốc

Nhiều người vệ sinh răng miệng tốt xong có thể quen hút thuốc vẫn có nguy cơ cao tái phát sỏi amidan. Bởi khói thuốc làm khô miệng, giảm tiết nước bọt, kích ứng viêm mạn tính, tạo điều kiện cho các hốc amidan sưng to, dẫn đến tích tụ thức ăn, vi khuẩn và tế bào chết, tạo điều kiện thuận lợi cho sỏi hình thành.

Uống đủ nước

Bổ sung đủ 2-2,25 lít nước mỗi ngày giúp duy trì độ ẩm trong miệng và làm sạch các chất cặn bẩn, từ đó ngăn ngừa hình thành sỏi.

Dùng giấm táo

Giấm táo hoặc một số loại giấm ăn có tính axit nhẹ, có thể làm sạch khoang miệng và hạn chế vi khuẩn. Khi pha loãng với nước và sử dụng đúng cách, chúng có thể hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành sỏi amidan, nhưng không nên lạm dụng để tránh gây kích ứng.

Ăn tỏi

Loại gia vị này có đặc tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng virus. Tỏi có thể chống lại sự phát triển của vi khuẩn, nhiễm trùng trong cơ thể nói chung và amidan nói riêng. Nếu sợ hôi miệng khi ăn tỏi sống, người bệnh có thể cho tỏi ngâm giấm, xào hoặc kho để giảm mùi.

Nếu thử các mẹo trên nhưng amidan vẫn tái phát liên tục, người bệnh nên đi khám được kiểm tra, có hướng xử lý kịp thời. Không nên tự ý lấy sỏi bằng tăm bông hay các vật sắt nhọn vì có thể gây nhiễm trùng.

Anh Chi (The EveryDay Health, Healthline)