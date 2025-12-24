Sỏi amidan lớn gây hôi miệng

TP HCMKim, 20 tuổi, miệng hôi dù vệ sinh kỹ, kết quả nội soi xác định sỏi amidan đóng thành khối.

Kết quả nội soi họng cho thấy amidan của Kim có mủ, sung huyết, sỏi đóng thành khối cứng tại hốc amidan bên phải. BS.CKI Trần Xuân Nguyên, chuyên khoa Tai Mũi Họng, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, chẩn đoán Kim bị viêm amidan hốc mủ, tích tụ vi khuẩn, thức ăn thừa gây hôi miệng kéo dài, ổ sỏi amidan lớn cần phải loại bỏ.

Sỏi amidan là khối vôi hóa màu trắng đục hoặc vàng nhạt, tích tụ trong hốc amidan do thức ăn thừa, vi khuẩn, tế bào chết. Ban đầu, sỏi kích thước nhỏ, người bệnh chưa hôi miệng nhiều. Sỏi tăng kích thước gây vướng họng khi nhai nuốt thức ăn, đau kèm amidan sưng. Người bệnh có thể thấy những mảnh vụn màu trắng hoặc vàng cứng như đá nhỏ li ti trong miệng khi đang nhai nuốt.

Bác sĩ Nguyên nội soi lấy ra khối sỏi amidan màu trắng đục, kích thước 0,5x0,5 cm, người bệnh cảm thấy hết đau, hết vướng họng. Một tuần sau, Kim tái khám, tình trạng hôi miệng giảm song cần kiểm soát tình trạng viêm amidan, tránh tái phát, hạn chế hình thành sỏi trở lại. Bệnh nhân cần điều trị dứt điểm đợt viêm cấp theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng thuốc khi triệu chứng giảm, kết hợp vệ sinh răng miệng - họng hằng ngày đúng cách, súc họng nước muối sinh lý hai lần mỗi ngày để làm sạch mảng bám trong hốc amidan.

Bác sĩ Nguyên đang nội soi cho Kim. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Amidan có nhiệm vụ sản sinh ra tế bào tiêu diệt vi khuẩn gây hại cho đường hô hấp. Nếu số lượng vi khuẩn, virus xâm nhập ồ ạt khiến tế bào không đủ sức chống chọi, xác của các tế bào thoái hóa theo thời gian tích tụ cùng với thức ăn bị kẹt lại trong kẽ hở của amidan sẽ dần vôi hóa, hình thành sỏi.

Sỏi amidan có thể xuất hiện ở người viêm amidan mạn tính do các hốc amidan bị giãn rộng, viêm xơ và ứ đọng mủ, tạo điều kiện cho thức ăn vụn, tế bào bong tróc, vi khuẩn tích tụ, lâu ngày vôi hóa thành sỏi. Quá trình viêm lặp đi lặp lại cũng khiến khả năng tự làm sạch của amidan kém, tạo điều kiện cho sỏi hình thành và tái phát.

Theo bác sĩ Nguyên, hôi miệng có thể do nhiều nguyên nhân như bệnh răng miệng, viêm amidan, viêm xoang, trào ngược dạ dày - thực quản hoặc nhiễm khuẩn đường hô hấp trên... Nếu hôi miệng kéo dài, không cải thiện dù vệ sinh răng miệng kỹ kèm các dấu hiệu như vướng họng, đau họng tái phát, nghẹt mũi, chảy mũi sau, người bệnh nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra, nội soi, xác định đúng nguyên nhân, tránh bỏ sót bệnh.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi