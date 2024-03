5 thói quen mỗi ngày giúp phụ nữ trẻ lâu

Tập thể dục đều đặn, bảo vệ sức khỏe đường ruột, dưỡng da thường xuyên, bỏ thuốc lá và rượu có thể giúp phái đẹp tươi trẻ và sống khỏe mỗi ngày.

Lão hóa là một phần tự nhiên của cơ thể, khiến phụ nữ xuất hiện nếp nhăn da, tóc bạc, mất khối lượng cơ nạc, giảm khả năng vận động, dễ bị ngã và gãy xương. Một phần nguyên nhân do suy giảm hàm lượng estrogen - hormone đảm nhận chức năng sinh lý, sắc vóc và sự tươi tắn cho phái đẹp.

Một số thói quen hằng ngày có thể giúp phụ nữ giảm thiểu tác động của lão hóa, duy trì vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Tăng cường sức khỏe đường ruột

Bảo vệ sức khỏe đường ruột là yếu tố quan trọng để kéo dài tuổi thọ. Đường ruột khỏe cũng là lá chắn giúp phòng bệnh nhiễm trùng. Bên cạnh đó, bổ sung thực phẩm có lợi còn góp phần tăng sản xuất collagen tự nhiên, thúc đẩy móng, tóc và da khỏe hơn.

Một số thói quen ăn uống tốt cho đường ruột như tiêu thụ thực phẩm lên men (sữa chua, dưa chua), tăng thêm chất xơ từ yến mạch, rau, trái cây.

Thường xuyên hoạt động thể chất

Kết hợp hoạt động thể chất vào thói quen hằng ngày vừa tăng sự dẻo dai vừa cải thiện sức khỏe tổng thể. Trong đó bài tập cường độ vừa phải (đạp xe, đi bộ, yoga và khiêu vũ) tốt cho tim, phổi; còn rèn luyện sức mạnh (nâng tạ, squat, plank) có tác dụng giữ cơ bắp săn chắc, khỏe mạnh. Khi già đi, phái nữ có thể mất từ 3% đến 5% khối lượng cơ bắp sau mỗi 10 năm.

Kết hợp tập thể dục vào thói quen hằng ngày giúp làm chậm quá trình lão hóa. Ảnh: Vũ Mai

Chăm sóc da thường xuyên

Làn da có thể bị tác động từ các yếu tố môi trường, do đó phụ nữ cần chăm sóc thường xuyên để duy trì nét tươi trẻ và khỏe mạnh.

Sử dụng kem dưỡng ẩm vào mùa đông vì da trở nên khô, nứt nẻ, xỉn màu. Ngoài ra, sử dụng kem chống nắng hằng ngày để bảo vệ da khỏi tác hại của ánh sáng mặt trời - yếu tố dễ khiến da tổn thương và lão hóa. Ưu tiên sản phẩm có chỉ số SPF (Sun Protection Factor) tối thiểu là 30.

Ăn uống cân bằng, ít chất béo xấu

Ngoài thói quen chăm sóc da, những thực phẩm nạp vào cơ thể cũng có tác động đến quá trình lão hóa. Trong khi trái cây, rau củ hay các nguồn axit béo omega-3 khác cung cấp nhiều vitamin, chất dinh dưỡng cho làn da trẻ trung thì tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa chất béo xấu có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Thực phẩm chế biến sẵn (xúc xích, giăm bông, thịt xông khói, thịt hun khói) và thức ăn chiên, rán thường giàu chất béo bão hòa, chuyển hóa, có thể làm tăng chứng viêm.

Bỏ thói quen uống rượu, hút thuốc

Da trở nên mỏng và khô hơn khi già đi do quá trình lão hóa tự nhiên. Duy trì thói quen tốt, bỏ thói xấu (uống rượu bia, hút thuốc) không chỉ duy trì sức khỏe tổng thể mà còn hỗ trợ làn da tươi tắn. Uống quá nhiều rượu có thể gây mất nước, khô da, làm hỏng tế bào và khiến da trông xỉn màu.

Bỏ thuốc lá góp phần giảm viêm mạch máu, tăng chức năng tuần hoàn, tim, phổi, mang oxy và chất dinh dưỡng đến các tế bào da, giúp da trông khỏe hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)