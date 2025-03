4 dưỡng chất tăng miễn dịch trẻ nên ăn mỗi ngày

Bữa ăn cung cấp kẽm, vitamin C, chất chống oxy hóa, axit béo omega-3 giúp trẻ tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi.

Thời tiết thay đổi có thể khiến trẻ dễ ốm vặt, mắc các bệnh đường hô hấp. Hệ thống miễn dịch của trẻ đóng vai trò như lá chắn chống lại nguy cơ gây bệnh. Cha mẹ nên cho bé ăn đa dạng thực phẩm chứa chất dinh dưỡng tăng cường miễn dịch hàng ngày.

Axit béo omega-3

Chất béo này có các đặc tính chống viêm giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh tật và nhiễm trùng. Axit béo omega-3 có vai trò quan trọng trong việc tăng độ nhạy của các nơron thần kinh, cải thiện chức năng nhận thức. Cơ thể thiếu hụt omega-3 dễ dẫn đến căng thẳng, kém phát triển thể chất, khó tập trung học tập. Cha mẹ nên cân nhắc bổ sung các lựa chọn thực phẩm như cá, hạt chia, hạt lanh, quả óc chó, đậu, rau bina, húng quế vào bữa ăn của bé.

Vitamin C

Chất dinh dưỡng này quan trọng đối với trẻ trong quá trình tăng trưởng, phát triển toàn diện của trẻ. Vitamin C cũng có thể giúp sửa chữa các mô, bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương vĩnh viễn. Điều này cũng hỗ trợ cải thiện sức khỏe làn da vì làm tăng sản xuất collagen. Ăn đa dạng thực phẩm cung cấp vitamin C tốt có thể thúc đẩy sản xuất tế bào bạch cầu chống lại nhiều loại nhiễm trùng khác nhau. Vitamin C có thể được tìm thấy trong cam, chanh, dâu tây, kiwi, bông cải xanh, ớt chuông.

Kẽm

Cha mẹ nên cho trẻ ăn nhiều loại hạt như hạnh nhân, hạt điều vì chứa nhiều kẽm. Các loại thực phẩm như đậu cũng là lựa chọn tốt để cải thiện lượng kẽm trong cơ thể. Chất dinh dưỡng này rất quan trọng với sự phát triển, hoạt động của các tế bào miễn dịch ở trẻ. Các tế bào miễn dịch giúp kiểm soát, chống lại nhiều vi khuẩn, virus, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương.

Trẻ thiếu kẽm thường biếng ăn, chậm tiêu hóa, táo bón, buồn nôn, dễ khó ngủ về đêm, thức giấc nhiều lần khi ngủ. Bé cũng có nguy cơ chậm phát triển tâm thần vận động, thậm chí có thể suy yếu hoạt động của não.

Chất chống oxy hóa

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể bảo vệ cơ thể khỏi tình trạng căng thẳng oxy hóa quá mức. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống miễn dịch của trẻ. Chất chống oxy hóa góp phần giảm sưng, viêm đồng thời hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Các loại thực phẩm như rau bina, khoai lang, cà rốt, khoai tây, kiwi, việt quất, mâm xôi giàu chất chống oxy hóa.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)