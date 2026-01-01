5 thay đổi hành vi ở trẻ có thể do thiếu vitamin

Thiếu vitamin B6, B12, sắt và một số vitamin khác có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng tập trung, mức năng lượng và giấc ngủ của trẻ.

Trẻ em trải qua nhiều giai đoạn phát triển về cảm xúc và thể chất. Một số thay đổi hành vi có thể là dấu hiệu sớm của thiếu vitamin, ảnh hưởng đến não bộ và sức khỏe tim mạch.

Cáu gắt

Trẻ thường xuyên cáu kỉnh, dễ thay đổi tâm trạng hoặc có cảm xúc thất thường có thể liên quan đến thiếu vitamin B6 và B12. Hai vitamin này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của hệ thần kinh, tham gia điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh ảnh hưởng đến tâm trạng. Khi thiếu vitamin nhóm B, sự cân bằng hóa học trong não có thể bị rối loạn, từ đó dẫn đến bất ổn cảm xúc.

Khó tập trung, hiếu động thái quá

Trẻ có biểu hiện khó tập trung, bồn chồn hoặc hiếu động thái quá đôi khi có thể liên quan đến thiếu sắt và vitamin D. Sắt giúp vận chuyển oxy lên não, hỗ trợ phát triển nhận thức, trong khi vitamin D không chỉ cần cho sức khỏe xương mà còn tham gia vào chức năng não và điều hòa hành vi. Trong một số trường hợp, nếu trẻ khó tập trung, hiếu động bất thường hoặc gặp khó khăn trong học tập, kiểm tra nồng độ sắt và vitamin D có thể hữu ích.

Mệt mỏi, thiếu năng lượng

Trẻ mệt mỏi bất thường, kém hứng thú chơi đùa hoặc thường xuyên than phiền cảm thấy uể oải, yếu ớt có thể liên quan đến thiếu vitamin B12 và sắt. Hai vi chất này đều cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu và vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Lo âu

Một số dưỡng chất như folate (vitamin B9) và axit béo omega-3 tham gia hỗ trợ chức năng não, điều hòa tâm trạng, khả năng phục hồi cảm xúc. Thiếu hụt vitamin B9 có thể làm tăng nguy cơ lo âu hoặc cảm giác buồn bã kéo dài. Omega-3 hỗ trợ sức khỏe não bộ và cải thiện một số biểu hiện rối loạn tâm trạng. Bổ sung thực phẩm giàu folate và chất béo lành mạnh vào chế độ ăn hằng ngày góp phần giúp trẻ ổn định cảm xúc.

Rối loạn giấc ngủ

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng với sự phát triển của trẻ. Thiếu vitamin D và magie có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây khó ngủ, thức giấc giữa đêm hoặc ngủ không sâu. Magie giúp thư giãn cơ bắp, còn vitamin D liên quan đến điều hòa hormone melatonin.

Chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng giúp trẻ nhận đủ các vitamin thiết yếu cho sự phát triển khỏe mạnh. Vitamin B6 có nhiều trong chuối, gia cầm, cá, ngũ cốc nguyên hạt và hạnh nhân. Trứng, sữa, thịt và ngũ cốc tăng cường cung cấp vitamin B12. Vitamin C có trong trái cây họ cam quýt, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh.

Với trẻ kén ăn, thực phẩm bổ sung có thể được cân nhắc, nhưng cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ nhi khoa để đảm bảo an toàn và sử dụng đúng cách.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)