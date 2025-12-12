5 sai lầm khi vận động mùa lạnh làm tăng cơn đau khớp

Lựa chọn trang phục không phù hợp, khởi động qua loa, không uống đủ nước, lạm dụng miếng dán giảm đau có thể gây đau nhức khớp khi trời lạnh.

Theo bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, tập thể dục đều đặn với cường độ thích hợp rất cần thiết để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp mùa lạnh. Tuy nhiên, vận động không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ đau cứng khớp, thậm chí chấn thương vào mùa lạnh.

Trang phục không phù hợp

Mặc áo quá mỏng, chất liệu cotton giữ mồ hôi khiến cơ thể nhanh mất nhiệt. Bác sĩ Tiến cho hay khi nhiệt độ cơ bắp giảm 1 độ C, lực cơ và độ đàn hồi gân có thể giảm khoảng 2-5%, làm tăng nguy cơ co cứng và tổn thương phần mềm quanh khớp. Giày đế cứng, trơn hoặc không giữ nhiệt ảnh hưởng đến phân bố lực khi đi vận động, từ đó tăng gánh nặng lên khớp gối, cổ chân. Nên lựa chọn trang phục giữ ấm có chất liệu và cấu tạo phù hợp giúp ổn định dịch khớp, duy trì biên độ vận động của khớp.

Người dân tập thể dục trong công viên ở Hà Nội. Ảnh minh họa: Giang Huy

Khởi động sơ sài

Trời lạnh, hệ cơ - gân - khớp cần nhiều thời gian hơn để tăng nhiệt trong cơ và tuần hoàn máu. Khởi động đúng cách ít nhất 10-15 phút có thể tăng nhiệt độ cơ 2-3 độ C, giúp hiệu suất hoạt động của cơ tăng khoảng 10% cho mỗi 1 độ C tăng lên. Khởi động sơ sài hoặc bỏ qua khởi động trong mùa lạnh có thể tác động đột ngột lên khớp khi dịch khớp còn đặc, biên độ vận động thấp, dễ dẫn đến đau khớp và chấn thương.

Hình thức tập luyện không phù hợp

Tập ngoài trời khi gió lạnh, độ ẩm thấp hoặc nhiệt độ xuống quá thấp khiến cơ thể mất nhiều năng lượng để giữ ấm, trong khi hiệu suất cơ - gân - khớp giảm. Thêm vào đó, thời tiết lạnh khiến nhiều người giảm vận động, nhưng đến khi tập lại thì chọn bài tập nặng hoặc tăng thời gian thực hiện. Lúc này, hệ thống cơ - gân - khớp chưa thích nghi kịp, dễ dẫn đến quá tải khớp, đau khớp, nhất là gối và hông.

Trong ngày mưa lạnh, hãy ưu tiên vận động trong nhà và vừa sức như yoga, aerobic, tập theo video... Nếu muốn tập ngoài trời lúc thời tiết lạnh, nên chọn khung giờ 7h-9h khi đã có ánh nắng mặt trời và nhiệt độ ổn định.

Lạm dụng miếng dán giảm đau

Miếng dán giảm đau chỉ giúp giảm cảm giác đau ở bề mặt mà không xử lý tình trạng viêm hay tổn thương bên trong khớp. Lạm dụng kéo dài miếng dán giảm đau nhanh có thể che lấp triệu chứng và khiến bệnh xương khớp tiến triển nặng hơn.

Không uống đủ nước

Thời tiết lạnh làm giảm cảm giác khát nhưng khớp vẫn cần đủ nước để duy trì hoạt động. Khi cơ thể thiếu nước, dịch khớp đặc hơn khiến sự cọ xát giữa các đầu xương tăng lên, gây đau khớp nhiều hơn.

Bác sĩ Tiến khuyến cáo mọi người theo dõi phản ứng của khớp sau mỗi lần vận động trong mùa lạnh. Nếu xuất hiện cơn đau kéo dài trên 24 giờ, cần giảm cường độ tập và đến bác sĩ khoa cơ xương khớp khám. Song song đó, bổ sung các tinh chất thiên nhiên chăm sóc chuyên biệt cho khớp như bộ đôi Collagen type II không biến tính và Collagen Peptide thủy phân, màng vỏ trứng (Eggshell membrane), tinh chất nghệ (Turmeric root), Chondroitin sulfate giúp thúc đẩy quá trình phục hồi và tái tạo sụn khớp.

Đình Diệu