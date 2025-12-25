5 sai lầm khi tập gym không tốt cho tim mạch

Tập sai kỹ thuật, vận động quá sức, không bù nước có thể ảnh hưởng xấu đến nhịp tim và huyết áp.

Hoạt động thể chất khoa học giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ. Tuy nhiên, tập gym sai cách hoặc không khởi động đầy đủ có thể gây áp lực lên tim, đặc biệt với người có tiền sử bệnh lý tim.

Tập luyện quá sức

Tập luyện quá sức mà không tăng dần cường độ theo khả năng cơ thể dễ gây áp lực cho tim. Vận động mạnh đột ngột có thể tạm thời tăng nguy cơ biến cố tim mạch. Khởi động 10-15 phút với bài nhẹ trước khi vận động cường độ cao giúp giảm rủi ro.

Không nghỉ ngơi khoa học

Tập luyện cường độ cao liên tục mà không có kế hoạch nghỉ ngơi, phục hồi có thể gây áp lực lớn lên tim, làm thay đổi nhịp tim và huyết áp, cho thấy hệ tim mạch đang bị căng thẳng. Mỗi người nên lên kế hoạch nghỉ ngơi ít nhất một đến hai ngày mỗi tuần sau các buổi tập nặng để cơ thể và tim mạch phục hồi, giảm nguy cơ rủi ro sức khỏe.

Không bổ sung nước, điện giải

Trong quá trình tập luyện, cơ thể thường mất chất điện giải, mất nước. Chất điện giải đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng tim mạch, cơ thể thiếu chất này có thể gây áp lực lên tim. Nên bổ sung nước cho cơ thể trước, sau và trong khi tập luyện. Nếu tập luyện trong thời gian dài, có thể cân nhắc sử dụng các loại đồ uống giàu chất điện giải.

Tập sai kỹ thuật

Tập luyện sai kỹ thuật hoặc tư thế không đúng gây áp lực không cần thiết lên tim. Kỹ thuật thở cũng ảnh hưởng đến huyết áp động mạch khi nâng tạ nặng. Tham khảo ý kiến chuyên gia giúp bạn thực hiện đúng động tác, thở đúng cách.

Bỏ qua dấu hiệu cảnh báo

Khi tập luyện, mỗi người nên chú ý lắng nghe cơ thể. Một trong những sai lầm nghiêm trọng là bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo, bởi tập gym khi gắng sức có thể gây biến cố tim mạch cấp tính ở những người dễ bị tổn thương. Triệu chứng cảnh báo bao gồm đau hoặc khó chịu ở ngực, khó thở quá mức, chóng mặt, nhịp tim không đều hoặc mệt mỏi cực độ.

Để giảm rủi ro, người tập nên khởi động trước khi tập, chọn quần áo phù hợp, tập đa dạng nhóm cơ và giãn cơ sau bài tập. Bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ăn nhẹ trước 1-2 tiếng, uống đủ nước và tập cùng huấn luyện viên có thể bảo vệ sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)