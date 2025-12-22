Ngoài 70 tuổi mới biết mắc bệnh tim bẩm sinh

TP HCMÔng Bảo, 71 tuổi, giảm khả năng vận động nhiều năm, tưởng do tuổi già song bác sĩ chẩn đoán có lỗ thông liên nhĩ lớn gây tăng áp phổi.

Ông Bảo leo hai tầng cầu thang hay đi bộ 300 m là phải dừng lại thở dốc. Gần đây, ông mệt mỏi nhiều, khả năng gắng sức giảm, ông đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết triệu chứng ban đầu ông Bảo gặp giống bệnh mạch vành, xảy ra khi mạch máu nuôi tim bị thu hẹp khiến dòng máu cung cấp cho tim không đủ. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp (CT) mạch vành xác định ông không mắc bệnh này, siêu âm tim ghi nhận ông có lỗ thông liên nhĩ đường kính khoảng 20 mm.

Trái tim có 4 buồng, hai buồng trên gọi là tâm nhĩ, hai buồng dưới là tâm thất. Buồng thất bên phải tim đưa máu đến phổi. Trong phổi, máu lấy oxy rồi đưa trở lại buồng nhĩ trái tim. Sau đó, máu từ nhĩ trái xuống buồng thất trái của tim để thất trái bơm máu qua động mạch chủ đến nuôi phần còn lại của cơ thể.

Thông liên nhĩ là tình trạng tồn tại một lỗ thông bất thường giữa hai buồng tâm nhĩ. Lỗ thông liên nhĩ nhỏ có thể tự đóng, nhưng với những lỗ thông lớn, lượng máu đổ về phổi sẽ tăng lên làm khiến buồng tim bên phải hoạt động quá sức trong thời gian dài. Nếu không được điều trị, tim phải sẽ to ra theo thời gian, yếu đi, dẫn tới rối loạn nhịp tim (rung nhĩ hoặc cuồng nhĩ), suy tim phải, giãn buồng tim phải, tăng áp phổi.

Bác sĩ can thiệp bít dù thông liên nhĩ cho bệnh nhân. Ảnh: Jaker Min

Trường hợp ông Bảo, lượng máu qua tim phải cao gấp 3 lần lượng máu qua tim trái, bắt đầu gây tăng áp phổi. Êkíp can thiệp bít dù thông liên nhĩ qua da cho người bệnh trong 45 phút. Sau can thiệp, ông giảm mệt, khó thở, xuất viện hai ngày sau, dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu trong ba tháng theo chỉ định.

Giáo sư Nhân kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân sau 4 giờ can thiệp. Ảnh: Hạ Vũ

Theo giáo sư Nhân, bệnh tim bẩm sinh thường được phát hiện từ giai đoạn sơ sinh. Tuy nhiên, có những trường hợp như ông Bảo được chẩn đoán ở tuổi ngoài 70. Dù phát hiện muộn nhưng can thiệp vẫn giúp cải thiện khả năng gắng sức, ngăn ngừa biến chứng, giúp người bệnh sống khỏe hơn.

Sau thủ thuật bít dù thông liên nhĩ, bệnh nhân cần ăn uống lành lạnh, dùng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ, nghỉ ngơi và tránh hoạt động thể chất gắng sức trong thời gian đầu. Sau 2-4 tuần, người bệnh có thể tập luyện nhẹ nhàng để tăng cường sức khỏe tim mạch. Khi xuất hiện triệu chứng đau ngực dữ dội, khó thở, choáng váng, ngất xỉu, tim đập loạn nhịp, nước tiểu màu đỏ... cần đến bệnh viện ngay.

Thu Hà