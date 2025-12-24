Dấu hiệu cảnh báo huyết áp tăng cao

Hụt hơi thường xuyên, đau ngực, đau đầu dữ dội, chảy máu cam có thể là dấu hiệu cho thấy huyết áp đang tăng.

Huyết áp cao được xác định khi chỉ số từ 130/80 mmHg trở lên, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Dưới đây là những dấu hiệu tăng huyết áp có thể gây biến chứng nguy hiểm.

Đau đầu dữ dội

Đau đầu thường xuyên hoặc dữ dội, đặc biệt vào buổi sáng, có thể liên quan đến huyết áp tăng cao. Khi huyết áp cao kéo dài, áp lực lên mạch máu não tăng, gây đau và cảm giác khó chịu. Nếu tình trạng này tái diễn không rõ nguyên nhân, nên kiểm tra huyết áp.

Đau ngực

Đau ngực hoặc cảm giác tức ngực có thể là dấu hiệu tim đang chịu áp lực, thường liên quan đến các bệnh tim mạch và có thể đi kèm huyết áp cao. Đây là triệu chứng nguy hiểm, người bệnh cần đi khám vì có thể báo hiệu nhồi máu cơ tim hoặc biến chứng tim mạch nghiêm trọng khác.

Hụt hơi

Khó thở hoặc hụt hơi thường xuyên, đặc biệt xảy ra ngay cả khi hoạt động nhẹ, là dấu hiệu bất thường. Triệu chứng này có thể liên quan đến bệnh tim mạch hoặc phổi và thường đi kèm huyết áp cao.

Chóng mặt hoặc nhìn mờ

Huyết áp cao có thể gây chóng mặt hoặc nhìn mờ, đặc biệt khi huyết áp tăng cao hoặc không được kiểm soát tốt. Những triệu chứng này liên quan đến sự thay đổi lưu lượng máu và tổn thương mạch máu nhỏ ở não và mắt.

Chảy máu cam

Chảy máu cam rất phổ biến và thường vô hại. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên hoặc không rõ nguyên nhân, có thể liên quan đến huyết áp tăng rất cao. Người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí kịp thời.

Cảm giác mạch đập ở ngực, cổ hoặc tai

Cảm giác tim đập thình thịch, hồi hộp hoặc có áp lực lan lên ngực, cổ hay tai có thể liên quan đến các vấn đề tim mạch và thường đi kèm huyết áp cao. Biểu hiện này có thể xuất hiện cùng nhịp tim không đều hoặc lo lắng.

Kiểm soát huyết áp rất quan trọng để duy trì sức khỏe và ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm. Huyết áp cao kéo dài làm tăng áp lực lên tim và mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương thận, suy giảm thị lực và nhiều vấn đề tim mạch khác, ngay cả khi không có triệu chứng rõ rệt. Để ổn định huyết áp, mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh như ăn nhạt, tăng cường rau quả giàu kali (chuối, rau lá xanh đậm), uống đủ nước, hạn chế rượu bia và caffeine, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)