5 sai lầm khi dùng điều hòa mùa hè gây bệnh hô hấp

Bật điều hòa dưới 20 độ C, không vệ sinh, vào phòng lạnh ngay khi đi nắng về gây khô da, mệt mỏi, tăng nguy cơ mắc viêm phế quản, viêm phổi.

Theo ThS.BS Đặng Thành Đô, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, điều hòa giúp cải thiện môi trường sống trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách gây bất lợi cho hệ hô hấp.

Bật điều hòa dưới 20 độ C

Trong những đợt nắng nóng, nhiều gia đình có thói quen hạ nhiệt độ điều hòa xuống dưới 20 độ C để làm mát nhanh. Tuy nhiên, mức nhiệt quá thấp khiến cơ thể khó thích nghi, tạo áp lực lên hệ hô hấp.

Tiếp xúc kéo dài với không khí lạnh làm tăng nguy cơ viêm phế quản, viêm phổi. Ở người mắc hen suyễn, nhiệt độ thấp còn dễ kích thích co thắt phế quản, gây ho, khò khè, khó thở. Nên duy trì điều hòa ở mức 25-28 độ C, kết hợp quạt để tăng lưu thông không khí và hạn chế tình trạng làm lạnh cục bộ.

Vào phòng lạnh ngay khi đi nắng về

Một sai lầm phổ biến là bước ngay vào phòng điều hòa sau khi đi từ ngoài trời nắng nóng về, khiến cơ thể không kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột dễ gây sốc nhiệt và ảnh hưởng đến hệ hô hấp, đặc biệt ở người có cơ địa nhạy cảm hoặc mắc bệnh hen suyễn, khi phản ứng co thắt đường thở có thể xảy ra, gây khó thở hoặc ho. Mọi người nên dành khoảng 10-15 phút nghỉ ở môi trường trung gian để cơ thể ổn định dần trước khi vào phòng điều hòa.

Không mở cửa phòng trước và sau khi dùng điều hòa

Nhiều gia đình có thói quen đóng kín cửa khi sử dụng điều hòa để giữ hơi lạnh, tuy nhiên việc này kéo dài có thể làm không khí kém lưu thông, giảm chất lượng không khí trong phòng. Tình trạng này làm tăng nguy cơ kích ứng đường hô hấp, đặc biệt ở người nhạy cảm hoặc có bệnh lý hô hấp nền. Gia đình nên mở cửa phòng 15-30 phút trước và sau khi dùng điều hòa để cải thiện lưu thông không khí và hạn chế tích tụ các yếu tố bất lợi.

Không vệ sinh thiết bị

Trong quá trình hoạt động, điều hòa tích tụ bụi, hơi ẩm và nấm mốc trong hệ thống màng lọc và dàn lạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển. Nếu không được vệ sinh định kỳ, những tác nhân này có thể phát tán trở lại môi trường không khí trong phòng, từ đó làm tăng nguy cơ viêm phế quản, viêm phổi, kích hoạt các đợt bùng phát hen suyễn ở người bệnh.

Không kiểm soát độ ẩm

Không khí trong phòng điều hòa thường có độ ẩm thấp, làm thay đổi môi trường tự nhiên của đường hô hấp, ảnh hưởng đến cơ chế làm sạch, bảo vệ của hệ thống này. Độ ẩm thấp dễ gây khô, kích ứng đường hô hấp, trong khi độ ẩm quá cao lại tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Sự mất cân bằng độ ẩm kéo dài làm tăng nguy cơ mắc bệnh bệnh hô hấp, khởi phát triệu chứng ở người bị hen suyễn.

Thu Giang