5 quả giàu chất béo nên ăn thường xuyên

Quả bơ
1/3 quả bơ có 7 g chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn, có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp hấp thụ các loại vitamin tan trong chất béo như A, D, E. Loại quả này cũng giàu chất xơ hỗ trợ giữ dáng.
Quả lựu
Chất béo trong quả lựu có tác dụng chống viêm, giúp phòng bệnh tim mạch. Quả này còn giàu vitamin C, vitamin K, folate, chất chống oxy hóa, chất xơ, các hợp chất thực vật có lợi.
Quả dừa
Dừa chứa chất béo tốt cho sức khỏe, chủ yếu là các axit béo chuỗi trung bình (MCT), hỗ tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Tuy nhiên, cùi dừa cũng rất giàu chất béo bão hòa và calo. Mỗi người nên ăn lượng vừa phải, khoảng 1-2 lần một tuần, để tránh tăng cân, bảo vệ sức khỏe.
Quả ô liu
10 quả ô liu có khoảng 6 g chất béo, có lợi cho sức khỏe tim mạch, làn da, mái tóc, móng, tăng cường trí não, hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường type 2 và ức chế vi khuẩn có hại. Chế độ ăn Địa Trung Hải khuyến khích mọi người ăn dầu ô liu.
Quả sầu riêng
Sầu riêng có chất béo không bão hòa góp phần giảm cholesterol xấu. Loại quả này có nhiều calo và đường nên ăn lượng vừa phải, khoảng hai múi mỗi lần, kết hợp chế độ ăn cân bằng.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI