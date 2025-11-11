5 quả giàu chất béo nên ăn thường xuyên

Quả dừa

Dừa chứa chất béo tốt cho sức khỏe, chủ yếu là các axit béo chuỗi trung bình (MCT), hỗ tăng cholesterol tốt và giảm cholesterol xấu. Tuy nhiên, cùi dừa cũng rất giàu chất béo bão hòa và calo. Mỗi người nên ăn lượng vừa phải, khoảng 1-2 lần một tuần, để tránh tăng cân, bảo vệ sức khỏe.