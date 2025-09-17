5 quả, hạt giúp giảm đau đầu nên ăn thường xuyên

Hạt bí ngô giàu magie và chất xơ, góp phần loại bỏ cơn đau đầu tự nhiên. Thiếu hụt magiê là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng đau đầu dai dẳng hoặc đau đầu từng cơn. Loại hạt này chứa axit amin tryptophan, hỗ trợ cơ thể sản xuất melatonin thúc đẩy giấc ngủ sâu và ngon hơn, từ đó giảm đau đầu do căng thẳng. Ưu tiên bổ sung thực phẩm giàu magie như hạt bí còn giúp ngăn ngừa táo bón, có lợi sức khỏe.