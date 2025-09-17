5 quả, hạt giúp giảm đau đầu nên ăn thường xuyên

Quả mọng giàu chất chống oxy hóa có thể giúp giảm áp lực xoang - nguyên nhân gây ra đau đầu. Quả mọng gồm việt quất, dâu tây, mâm xôi đen và mâm xôi đỏ đều là những lựa chọn tốt cho người bị đau đầu vì chứa flavonoid và vitamin C, có đặc tính chống viêm, hỗ trợ giảm đau.
Hạt hạnh nhân giàu magie và omega-3, giúp giảm tần suất đau đầu nhờ hỗ trợ thư giãn mạch máu và cân bằng các hóa chất trong não. Hạnh nhân cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa và chất chống viêm, thường được dùng để ăn vặt, nhâm nhi khi đói, thêm vào salad hoặc bánh để tăng khả năng tập trung, có lợi cho não.
Hạt bí ngô giàu magie và chất xơ, góp phần loại bỏ cơn đau đầu tự nhiên. Thiếu hụt magiê là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây ra chứng đau đầu dai dẳng hoặc đau đầu từng cơn. Loại hạt này chứa axit amin tryptophan, hỗ trợ cơ thể sản xuất melatonin thúc đẩy giấc ngủ sâu và ngon hơn, từ đó giảm đau đầu do căng thẳng. Ưu tiên bổ sung thực phẩm giàu magie như hạt bí còn giúp ngăn ngừa táo bón, có lợi sức khỏe.
Chuối có thể hỗ trợ phục hồi năng lượng nhanh nhờ chứa nhiều magie và kali. Chuối còn giúp tăng đường huyết nhanh cho người bị hạ đường huyết - nguyên nhân thường gặp dẫn đến đau đầu. Khoảng 74% thành phần của chuối là nước, có tác dụng cung cấp nước cho cơ thể, ngăn ngừa mất nước.
Dưa hấu cung cấp chất lỏng giúp cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa cũng như các hoạt động bình thường của cơ thể. Mất nước hay mất chất lỏng khiến các mô não co lại, gây căng thẳng cho các dây thần kinh xung quanh, thúc đẩy cảm giác đau. Ăn dưa hấu thường xuyên vừa cung cấp dinh dưỡng vừa bổ sung nước, phòng tránh đau đầu.
