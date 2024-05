8 món giàu protein giúp phái đẹp giữ dáng

Ức gà, trứng, cá, phô mai, các loại đậu cung cấp protein, tăng cảm giác no, giảm cơn thèm ăn, hỗ trợ phái đẹp giữ dáng thon gọn.

Phái đẹp nên kết hợp thực phẩm giàu protein nạc vào bữa ăn hàng ngày để giữ dáng. Protein là dưỡng chất thúc đẩy giảm cân nhờ tăng cảm giác no, tăng cường trao đổi chất và bảo tồn khối lượng cơ bắp trong quá trình đốt cháy chất béo. Dưới đây là những nguồn protein nạc hỗ trợ giảm cân.

Ức gà

Do hàm lượng protein cao và ít chất béo, ức gà phù hợp cho người muốn kiểm soát cân nặng. Thực phẩm này chứa rất nhiều axit amin cần thiết, giúp sửa chữa, phát triển cơ bắp. Ưu tiên nướng, luộc, rang, tránh chiên hay tẩm bột để không nạp thêm lượng calo rỗng.

Trứng

Trứng rất giàu vitamin, khoáng chất và axit amin quan trọng. Chúng chứa nhiều protein, ít carb, với khoảng 6 g protein trong một quả trứng lớn. Chế biến trứng trong bữa sáng cùng rau giúp no lâu, tránh ăn vặt, giảm cân tốt hơn.

Cá

Cá cung cấp protein chất lượng cao thúc đẩy giảm cân. Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá thu còn chứa lượng axit béo omega-3 có liên quan đến tăng cường đốt cháy chất béo, giảm viêm.

Phô mai

Phô mai tươi ít calo, giàu protein và canxi. Ăn phô mai giúp no lâu hơn, giảm ăn vặt hay chọn những thực phẩm không lành mạnh giữa các bữa ăn.

Các loại đậu

Các loại đậu không chỉ giàu protein mà còn nhiều chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cảm giác no. Thêm đậu lăng, đậu đen, đậu gà, đậu nành trong bữa ăn giúp giảm lượng calo nạp vào, cải thiện tốc độ giảm cân.

Thịt bò nạc

Thịt thăn bò nhiều chất sắt, vitamin B12 và protein. Vì thịt bò đôi khi chứa nhiều calo cùng một lượng nhỏ chất béo nên người giảm cân cần kiểm soát khẩu phần, tránh dùng quá nhiều.

Hạt diêm mạch

Loại hạt này không chứa gluten, giàu protein cùng 9 axit amin thiết yếu, là nguồn chất xơ phong phú. Hàm lượng protein, chất xơ có trong hạt diêm mạch góp phần kiểm soát cơn đói, hỗ trợ giảm cân.

Tôm

Tôm có hàm lượng calo thấp, giàu protein phù hợp cho người ăn kiêng để giảm cân. Đây còn là nguồn cung cấp iốt, selen dồi dào, cả hai đều cần thiết cho chức năng tuyến giáp.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, Health Shots)