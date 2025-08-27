5 nhóm thực phẩm người tiểu đường cần tránh

Đồ uống có cồn, món ăn giàu chất béo bão hòa và nhiều đường có thể làm tăng lượng đường trong máu nhanh, giảm tác dụng của thuốc điều trị tiểu đường.

Người tiểu đường cần điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý, ưu tiên rau xanh, protein nạc để tăng cảm giác no, tránh tăng đường huyết. Song song đó, uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ để kiểm soát triệu chứng. Người tiểu đường nên hạn chế một số thực phẩm dưới đây vì có thể tương tác với thuốc, làm tăng đường huyết.

Thực phẩm giàu chất béo

Một số chất béo trong chế độ ăn như chất béo không bão hòa có lợi cho sức khỏe nhưng chất béo bão hòa không có lợi cho người tiểu đường. Thực phẩm nhiều chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa, giảm tốc độ hấp thụ và thời điểm phát huy tác dụng của một số loại thuốc. Ăn quá nhiều các sản phẩm từ sữa nguyên kem, thịt chế biến, đồ chiên và các loại bánh nướng như bánh quy, bánh ngọt, có thể gây ra các tác dụng phụ ở đường tiêu hóa như buồn nôn, tiêu chảy...

Thực phẩm chứa nhiều đường bổ sung

Hạn chế thực phẩm nhiều đường có thể ngăn ngừa đường huyết tăng vọt đột ngột. Kẹo, nước ngọt và món tráng miệng, nước ép trái cây có điểm chung là nhiều đường, hầu như không chứa chất xơ, dễ khiến lượng đường trong máu tăng nhanh sau khi ăn. Thay vì ăn thực phẩm nhiều đường, người bệnh nên ưu tiên đậu và các loại đậu hạt, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ để bổ sung vitamin, khoáng chất, kiểm soát tốt đường huyết.

Carbohydrate tinh chế và chế biến cao

Bánh mì trắng, ngũ cốc nhiều đường, khoai tây chiên, bánh quy xoắn, bánh quy giòn và các loại bánh nướng như bánh sừng bò, nhiều carbs và trải qua nhiều công đoạn chế biến. Các yếu tố này có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Nếu người bệnh đang dùng insulin tác dụng nhanh nếu ăn quá nhiều carbs tinh chế dễ làm giảm tác dụng của thuốc. Nên kết hợp carbs tinh chế với món ăn giàu protein và chất béo. Sự kết hợp này làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa đường huyết tăng đột biến.

Caffeine

Caffein có tác dụng lợi tiểu. Nếu sử dụng với lượng phù hợp có thể làm tăng đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu. Tuy nhiên, caffein có thể tương tác với một số loại thuốc trị tiểu đường. Người bệnh cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Không uống cà phê sau 16h vì dễ gây mất ngủ, chất lượng giấc ngủ kém - yếu tố có thể khiến lượng đường trong máu biến động.

Đồ uống có cồn

Người tiểu đường cần hạn chế rượu bia khi dùng thuốc điều trị vì dễ gây tương tác thuốc, giảm hiệu quả, một số trường hợp có thể dẫn đến ngộ độc. Uống rượu bia khi bụng đói hoặc bỏ bữa có thể làm giảm tác dụng của thuốc khi dùng thuốc điều trị tiểu đường. Rượu bia làm tăng nguy cơ hạ đường huyết vì làm cản trở khả năng giải phóng glucose vào máu của gan, nhất là với người đang dùng insulin. Đồ uống có cồn làm trầm trọng thêm các tác dụng phụ như buồn nôn và khó tiêu khi dùng thuốc, gây mất nước, hạ huyết áp, tăng nguy cơ nhiễm toan ceton do tiểu đường.

Anh Chi (Theo Eating Well)