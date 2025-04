5 nhóm thực phẩm hỗ trợ cai thuốc lá

Quá trình cai thuốc lá có thể nhẹ nhàng, dễ thành công hơn nếu biết cách tận dụng các món ăn vặt, cần nhai nhiều để quên đi cảm giác thèm nicotine.

TS.BS Phạm Thị Lệ Quyên, khoa Hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết đa số người bắt đầu bỏ thuốc lá gặp khó khăn vì cảm giác thiếu nicotine, có thể áp dụng cách "đánh lừa não bộ", chuyển hướng sự tập trung sang các vấn đề khác như làm việc, tập thể dục, ăn uống.... Một số nhóm thực phẩm dưới đây có thể hữu ích trong trường hợp này nhờ khả năng làm dịu thần kinh, cân bằng đường huyết hoặc cần tạo cảm giác nhai, ngậm giống như hút thuốc.

Thực phẩm giòn, nhai nhiều

Nhiều người hút thuốc không chỉ nghiện nicotine mà còn thích cảm giác cầm điếu thuốc và đưa tay lên miệng. Người bắt đầu bỏ thuốc lá thường được khuyên nhai kẹo cao su để bớt thèm thuốc lá. Sử dụng loại kẹo cao su có thành phần bạc hà giúp tạo hơi thở dễ chịu, giảm mùi đặc trưng khi hút thuốc. Ăn các thực phẩm giòn như cà rốt, cần tây, táo, nhâm nhi hạt hướng dương, hạt bí... để giảm lo lắng và cảm giác buồn miệng.

Thực phẩm giàu vitamin C

Hút thuốc lá làm tăng lượng gốc tự do trong cơ thể, gây ra stress oxy hóa và giảm nồng độ các chất chống oxy hóa tự nhiên, trong đó có vitamin C. Vitamin C hỗ trợ hệ thần kinh, giúp cơ thể đối phó với căng thẳng, tăng khả năng thích nghi trong giai đoạn đầu cai nghiện. Hút thuốc làm suy yếu hệ miễn dịch. Bổ sung vitamin có thể tăng cường sức đề kháng, hạn chế mắc các bệnh hô hấp và viêm nhiễm trong thời gian cai thuốc. Thực phẩm chứa nhiều vitamin này như cam, quýt, bưởi, kiwi, ổi, ớt chuông, cà chua...

Thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp cơ thể đối phó với căng thẳng ở giai đoạn đầu bỏ thuốc lá. Ảnh: Khuê Lâm

Thực phẩm giàu magie

Magie tham gia vào quá trình dẫn truyền thần kinh, có thể hỗ trợ cân bằng tâm trạng, giảm cảm giác trầm cảm hoặc khó chịu khi cai hút thuốc. Một số thực phẩm giàu magie như rau xanh đậm (cải bó xôi, cải xoăn), các loại hạt (hạnh nhân, hạt điều, hạt bí), ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch), chuối, bơ, đậu đen, cá hồi...

Thực phẩm có vị đắng

Thực phẩm có vị đắng như khổ qua, rau má đắng, cacao nguyên chất hay trà xanh cũng hỗ trợ quá trình cai thuốc lá nhờ nhiều cơ chế khác nhau. Vị đắng kích thích vị giác, tạo cảm giác khó chịu từ đó làm giảm cảm giác thèm nicotine. Vị đắng trong thực phẩm có thể ức chế tín hiệu dopamine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác nghiện. Tuy nhiên, cần lưu ý không lạm dụng vì vị đắng mạnh vì dễ gây khó chịu dạ dày.

Bên cạnh chế độ ăn uống, tập thể dục lành mạnh, sử dụng các dược phẩm hỗ trợ cai thuốc lá như liệu pháp nicotine thay thế giúp đạt hiệu quả cai thuốc tốt hơn, theo bác sĩ Quyên. Người nghiện thuốc lá lâu năm, có biến chứng sức khỏe hoặc nhiều lần cai thuốc lá thất bại, có thể đến bác sĩ chuyên khoa Hô hấp để được hỗ trợ.

Khuê Lâm