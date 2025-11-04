5 nhóm người nên hạn chế ăn cam, quýt

Người bị trào ngược axit, rối loạn chức năng thận, ợ nóng hoặc táo bón mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn trái cây họ cam quýt.

Trào ngược axit

Người bị trào ngược axit nên thận trọng khi ăn cam, quýt. Bởi nhóm quả này có hàm lượng axit citric tự nhiên cao, có thể làm tăng axit dạ dày, trầm trọng thêm triệu chứng trào ngược. Axit dạ dày trào lên thực quản có thể dẫn đến ợ nóng, khó chịu ở ngực. Người bị trào ngược dạ dày thực quản nên chọn trái cây ít axit như chuối, đu đủ, dưa để tốt cho đường tiêu hóa.

Mắc bệnh thận

Cam giàu kali cần thiết cho chức năng cơ, tim nhưng không phù hợp với người bệnh thận mạn tính. Thận yếu sẽ khó lọc kali dư thừa ra khỏi máu, dẫn đến tăng kali máu đặc trưng bởi yếu cơ, mệt mỏi, nhịp tim bất thường. Tăng kali máu nghiêm trọng có thể đe dọa tính mạng, cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. Các triệu chứng thường gặp gồm tê, ngứa ran, buồn nôn, khó thở, trở nặng nếu không được điều trị.

Mỗi người cần điều chỉnh chế độ ăn uống, kiểm soát khẩu phần ăn, biết rõ nguồn kali tiềm ẩn trong thực phẩm. Theo dõi lượng kali tiêu thụ, xét nghiệm máu thường xuyên là cần thiết. Bệnh nhân chạy thận hoặc đang suy thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn cam.

Dị ứng cam quýt

Một số người bị dị ứng cam quýt do cơ thể nhạy cảm với một số hợp chất tự nhiên hoặc protein thực vật. Triệu chứng thường thấy gồm ngứa, nổi mề đay, phát ban da hoặc sưng quanh miệng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, dị ứng cam quýt có thể gây khó thở hoặc khó tiêu. Bất kỳ ai gặp những biểu hiện này nên ngừng sử dụng, đến bác sĩ khám để xác định dị ứng, điều trị thích hợp.

Thường xuyên ợ nóng

Người hay bị ợ nóng cũng nên thận trọng khi ăn cam. Tính axit của loại quả này có thể kích ứng thực quản, làm giãn cơ thắt thực quản dưới (cơ chịu trách nhiệm giữ thức ăn trong dạ dày không trào ngược lên) gây khó chịu, ợ nóng. Giảm lượng cam, chanh, trái cây có tính axit cao có thể kiểm soát các triệu chứng này. Bổ sung trái cây có tính kiềm như lê, táo, dưa hấu giúp tăng cường sức khỏe tiêu hóa.

Táo bón mạn tính

Cam giàu chất xơ nhưng ăn nhiều không cung cấp đủ nước có thể làm táo bón trầm trọng hơn. Người dễ bị táo bón nên uống đủ nước, ăn 1-2 trái cam một ngày. Ăn thêm các loại trái cây cung cấp đủ nước như đu đủ, kiwi, dưa chuột để hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)