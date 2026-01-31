5 món người bị viêm loét dạ dày nên hạn chế

Cam, quýt là trái cây giàu axit, có thể kích thích dạ dày và làm tăng cảm giác đau, xót. Người bệnh không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên ăn với lượng vừa phải (khoảng 1-2 quả mỗi tuần), tránh dùng khi bụng đói. Ngoài cam và quýt, người bệnh cũng nên hạn chế các loại trái cây có vị chua như cóc, me, bưởi.