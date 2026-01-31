5 món người bị viêm loét dạ dày nên hạn chế

Khoai tây chiên thường chứa nhiều chất béo, có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Điều này dễ gây đầy hơi, khó tiêu và kích thích cơn đau, không có lợi cho người viêm loét dạ dày.
Khoai tây chiên thường chứa nhiều chất béo, có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày. Điều này dễ gây đầy hơi, khó tiêu và kích thích cơn đau, không có lợi cho người viêm loét dạ dày.
Cam, quýt là trái cây giàu axit, có thể kích thích dạ dày và làm tăng cảm giác đau, xót. Người bệnh không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên ăn với lượng vừa phải (khoảng 1-2 quả mỗi tuần), tránh dùng khi bụng đói. Ngoài cam và quýt, người bệnh cũng nên hạn chế các loại trái cây có vị chua như cóc, me, bưởi.
Cam, quýt là trái cây giàu axit, có thể kích thích dạ dày và làm tăng cảm giác đau, xót. Người bệnh không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên ăn với lượng vừa phải (khoảng 1-2 quả mỗi tuần), tránh dùng khi bụng đói. Ngoài cam và quýt, người bệnh cũng nên hạn chế các loại trái cây có vị chua như cóc, me, bưởi.
Gia vị cay như ớt, mù tạt, hạt tiêu có thể kích thích dạ dày, làm tăng cảm giác đau và nóng rát. Hoạt chất capsaicin trong ớt khiến niêm mạc dạ dày dễ bị kích ứng hơn, thúc đẩy các triệu chứng viêm loét nặng lên.
Gia vị cay như ớt, mù tạt, hạt tiêu có thể kích thích dạ dày, làm tăng cảm giác đau và nóng rát. Hoạt chất capsaicin trong ớt khiến niêm mạc dạ dày dễ bị kích ứng hơn, thúc đẩy các triệu chứng viêm loét nặng lên.
Pizza chứa nhiều chất béo và tinh bột tinh chế, có thể kích thích dạ dày, tăng tình trạng viêm và làm cho niêm mạc dạ dày dễ tổn thương. Ở người nhiễm vi khuẩn HP, các thực phẩm này có thể làm bệnh tiến triển nặng hơn và tăng nguy cơ loét dạ dày.
Pizza chứa nhiều chất béo và tinh bột tinh chế, có thể kích thích dạ dày, tăng tình trạng viêm và làm cho niêm mạc dạ dày dễ tổn thương. Ở người nhiễm vi khuẩn HP, các thực phẩm này có thể làm bệnh tiến triển nặng hơn và tăng nguy cơ loét dạ dày.
Khô mực, khô cá được tẩm lượng muối lớn để bảo quản và giữ hương vị đặc trưng. Thực phẩm mặn có thể làm suy giảm lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, khiến dạ dày nhạy cảm hơn và các tổn thương dễ tiến triển, nhất là ở người nhiễm vi khuẩn HP. Người bệnh viêm loét dạ dày nên hạn chế các món tẩm ướp muối. Khi ăn dưa chua, cà pháo muối nên chọn loại ít muối.
Khô mực, khô cá được tẩm lượng muối lớn để bảo quản và giữ hương vị đặc trưng. Thực phẩm mặn có thể làm suy giảm lớp bảo vệ niêm mạc dạ dày, khiến dạ dày nhạy cảm hơn và các tổn thương dễ tiến triển, nhất là ở người nhiễm vi khuẩn HP. Người bệnh viêm loét dạ dày nên hạn chế các món tẩm ướp muối. Khi ăn dưa chua, cà pháo muối nên chọn loại ít muối.
Anh Chi (Theo WebMD)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy