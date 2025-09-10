5 món giàu protein giúp giảm mỡ nội tạng

Protein là chất dinh dưỡng quan trọng, giúp kiểm soát cân nặng. Ăn nhiều protein làm tăng giải phóng hormone peptide YY, từ đó giảm thèm ăn, thúc đẩy cảm giác no. Chất dinh dưỡng này còn có khả năng làm tăng tốc độ trao đổi chất, duy trì khối lượng cơ, đốt cháy mỡ nội tạng.

Đậu nành giàu protein và còn có hàm lượng chất xơ dồi dào hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng calo hấp thụ. Các axit amin thiết yếu trong đậu nành có thể làm tăng quá trình trao đổi chất, chuyển hóa và đốt cháy chất béo tốt hơn. Người giảm cân, giảm mỡ có thể chế biến đậu nành thành nhiều món như sữa đậu, đậu hũ, tào phớ, thay đổi thực đơn thường xuyên để bớt nhàm chán.