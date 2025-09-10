5 món giàu protein giúp giảm mỡ nội tạng

Protein là chất dinh dưỡng quan trọng, giúp kiểm soát cân nặng. Ăn nhiều protein làm tăng giải phóng hormone peptide YY, từ đó giảm thèm ăn, thúc đẩy cảm giác no. Chất dinh dưỡng này còn có khả năng làm tăng tốc độ trao đổi chất, duy trì khối lượng cơ, đốt cháy mỡ nội tạng.
Đậu nành giàu protein và còn có hàm lượng chất xơ dồi dào hỗ trợ tiêu hóa, giảm lượng calo hấp thụ. Các axit amin thiết yếu trong đậu nành có thể làm tăng quá trình trao đổi chất, chuyển hóa và đốt cháy chất béo tốt hơn. Người giảm cân, giảm mỡ có thể chế biến đậu nành thành nhiều món như sữa đậu, đậu hũ, tào phớ, thay đổi thực đơn thường xuyên để bớt nhàm chán.
Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt dẻ cười chứa chất béo lành mạnh, giàu chất xơ và protein, hỗ trợ đốt cháy chất béo, cung cấp năng lượng, cải thiện sức khỏe tim mạch. Chất béo không bão hòa trong các loại hạt làm giảm hấp thụ một phần chất béo từ thức ăn khác, ngăn tích trữ mỡ thừa.
Cá hồi chứa axit béo omega-3 trong cá hồi có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa, trong đó có mỡ nội tạng. Protein trong cá hồi là protein nạc, giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, có thể duy trì cân bằng calo cần thiết, giúp no lâu, hạn chế lượng calo nạp vào.
Để giảm cân giảm mỡ, hãy chế biến cá bằng cách làm salad hoặc hấp, nướng, tránh các món chiên ngập dầu mỡ để không làm tăng lượng calo không cần thiết.
Trứng quen thuộc trong bữa ăn của người muốn giảm cân, giảm mỡ. Bởi protein trong trứng kéo dài cảm giác no, hạn chế thèm ăn, đồng thời cung cấp đủ axit amin cần thiết, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn thông qua hiệu ứng nhiệt. Lượng carbs trong trứng thấp, hạn chế cơ thể tích trữ mỡ thừa nhưng hỗ trợ xây dựng, duy trì cơ bắp.
Sữa chua có hàm lượng protein cao, giàu các vi khuẩn có lợi như lactobacillus fermentum, lactobacillus và lactobacillus gasseri, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và tăng cường chức năng miễn dịch. Cân bằng các loại vi khuẩn khác nhau có vai trò điều chỉnh cân nặng, góp phần giảm mỡ bụng.
