5 món ăn vặt có lợi cho gan

Các chất chống oxy hóa trong trái cây khô và hạt có thể giảm stress oxy hóa ở gan bằng cách trung hòa các gốc tự do gây hại, tăng cường chức năng tổng thể. Hạt và trái cây khô còn giàu chất xơ, thúc đẩy tiêu hóa và nhu động ruột đều đặn, từ đó đào thải độc tố, giảm áp lực cho gan.

Hạt óc chó dồi dào axit béo omega-3, với đặc tính chống viêm có lợi cho gan. Chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng trong hạt óc chó tham gia bảo vệ tế bào gan và duy trì sức khỏe.