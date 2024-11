5 món ăn uống bổ khí huyết cho phái đẹp

Thực phẩm vitamin C: Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C trong chế độ ăn có thể hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt bằng cách tăng nồng độ estrogen trong cơ thể. Mức độ hormone này tăng lên kích thích các cơn co thắt tử cung, từ đó thúc đẩy lưu lượng máu kinh. Loại vitamin này có nhiều trong trái cây họ cam quýt, kiwi và các loại rau như cà chua, bông cải xanh, ớt chuông.