6 dưỡng chất giúp phụ nữ tuổi 40 tăng cường sức khỏe

Vitamin D, canxi, chất béo tốt, magie tốt cho xương, tim và não, tăng sức đề kháng cho phái đẹp.

Sau tuổi 40, cơ thể có những thay đổi như quá trình trao đổi chất chậm lại, giảm mật độ xương, thay đổi nội tiết tố. Phụ nữ có thể khó hấp thụ một số chất dinh dưỡng khi già đi. Chế độ ăn uống cân bằng, phù hợp sẽ tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những dưỡng chất mà phụ nữ cần tăng cường sau tuổi 40.

Canxi

Đến tuổi 40, mật độ xương tự nhiên bắt đầu giảm, dễ tăng nguy cơ loãng xương trong tương lai. Thực phẩm giàu canxi kết hợp vitamin D góp phần ngăn ngừa yếu xương, gãy xương. Nguồn canxi chất lượng gồm sữa, phô mai, sữa chua, các loại đậu, hạnh nhân, vừng, hạt chia, hải sản, rau lá xanh đậm, trái cây khô...

Vitamin D

Vitamin D hỗ trợ hấp thụ canxi, tăng cường khả năng miễn dịch, tâm trạng. Phụ nữ trên 40 tuổi thường bị thiếu hụt vitamin D, nhất là người thường xuyên trong nhà. Phái đẹp nên dành 15-20 phút mỗi ngày phơi nắng để thúc đẩy cơ thể hấp thụ vitamin D. Cá hồi, cá ngừ, lòng đỏ trứng, nấm, sữa... cũng dồi dào loại vitamin này.

Axit béo omega-3

Omega-3 (EPA và DHA) là nguồn dinh dưỡng cho sức khỏe tim mạch, chức năng não, chống viêm. Chúng cũng duy trì độ đàn hồi của da giúp phụ nữ sau tuổi 40 có làn da khỏe khoắn, săn chắc. Những người không thường xuyên ăn cá béo có thể tham khảo ý kiến bác sĩ để bổ sung dầu cá hoặc thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ tảo.

Magie

Magie giúp ổn định lượng đường trong máu, duy trì chức năng cơ, thần kinh, cải thiện chất lượng giấc ngủ - vấn đề thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh. Các thực phẩm giàu magie bao gồm rau xanh đậm, hạnh nhân, hạt điều, hạt bí ngô, các loại đậu, ngũ cốc nguyên cám...

Vitamin B12

Khi già đi, dạ dày sản xuất ít axit hơn, làm cho quá trình hấp thụ vitamin B12 từ thực phẩm cũng khó khăn hơn. Cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này khiến phụ nữ mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, ngứa ran ở tay, chân. Vitamin B12 chủ yếu có trong thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, hải sản, trứng và các sản phẩm từ sữa.

Collagen

Lượng collagen bắt đầu suy giảm rõ ở độ tuổi 30. Đến tuổi 40 trở đi, các dấu hiệu rõ ràng bắt đầu xuất hiện dưới dạng nếp nhăn, cứng khớp, tóc mỏng. Bổ sung đủ chất dinh dưỡng này hỗ trợ độ đàn hồi của da, khả năng vận động của khớp, mái tóc khỏe mạnh. Ngoài chế độ dinh dưỡng khoa học, phái đẹp cũng nên thường xuyên tập thể dục, ngủ đủ giấc để tăng cường sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Only My Health)