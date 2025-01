5 lý do tập luyện nhiều mà không giảm cân

Tập nhiều nhưng ăn uống chưa có kiểm soát hoặc thiếu chất, không nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể phục hồi cũng có thể khiến việc giảm cân không đạt hiệu quả.

Ưu tiên tập thể dục hơn dinh dưỡng

Tập luyện là yếu tố quan trọng trong bất kỳ chương trình giảm cân nào, nhưng cần cân bằng giữa tập luyện và dinh dưỡng. Victoria Brady, chuyên gia tại một hệ thống trung tâm huấn luyện cá nhân lớn của Mỹ, cho hay mọi người không thể tập luyện hiệu quả nếu chế độ ăn uống thiếu chất.

Brady cho hay việc bỏ bữa đưa cơ thể vào "chế độ sinh tồn", nghĩa là cơ thể dựa vào lượng calo tiêu thụ để bảo toàn năng lượng. Khi cảm giác đói thôi thúc, bạn cũng dễ chọn những thực phẩm không lành mạnh. Người giảm cân nên thực hiện quy tắc 80/20, nghĩa là 80% việc giảm cân dựa trên chế độ ăn uống và 20% còn lại là tập thể dục.

"Hầu hết mọi người không nhận ra rằng chỉ một tỷ lệ nhỏ calo đốt cháy trong ngày là từ việc tập thể dục", Brady nói, thêm rằng người muốn giảm cân phải tập trung vào chế độ dinh dưỡng đầy đủ và lượng calo tiêu thụ hợp lý, trong đó calo đốt cháy nhiều hơn calo nạp vào cơ thể.

Tập luyện cần kết hợp chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp mới giúp giảm cân hiệu quả. Ảnh: Liễu Liễu

Ăn không kiểm soát

Ăn uống không kiểm soát sẽ cản trở quá trình giảm cân. Không theo dõi lượng calo nạp vào có thể dẫn đến ăn quá nhiều và cân nặng không thể giảm dù tập luyện chăm chỉ. Bất kể thực phẩm được xem là tốt cho sức khỏe hay không, tiêu thụ quá nhiều cũng có thể nạp nhiều calo cho cơ thể. Kiểm soát khẩu phần ăn giúp theo dõi lượng calo tiêu thụ trong ngày và tránh quá nhiều.

Đồ uống nhiều calo

Dù bạn uống nước ép trái cây hay nhấm nháp ly rượu vang, hãy nhớ rằng đồ uống này có thể chứa nhiều calo và rất nhiều đường. Tiêu thụ nhiều đường dễ dẫn đến tăng cân, còn uống rượu có thể làm chậm quá trình trao đổi chất.

Không nghỉ ngơi đầy đủ

Thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau khi tập luyện rất quan trọng. Nghiên cứu cho thấy càng cắt giảm thời gian nghỉ ngơi càng có khả năng tăng thêm cân. Cơ thể không thể phục hồi, làm mất cân bằng nội tiết tố, có xu hướng thèm tinh bột và thực phẩm nhiều calo khi thiếu ngủ. "Nếu tập luyện quá nhiều, bạn có thể đạt đến ngưỡng giảm cân và tăng nguy cơ chấn thương", Brady giải thích.

Nhầm lẫn giảm cân và giảm mỡ

Khi nói đến giảm hoặc tăng số cân nặng, nhiều người nghĩ điều này tương đương với việc giảm hoặc tăng mỡ. Tuy nhiên, trọng lượng được tạo thành từ cả lượng mỡ, lượng cơ và thậm chí lượng nước trong cơ thể.

Khi thực hiện các bài tập kháng lực, cơ thể xây thêm mô mới vào cơ thể hoặc tăng kích thước của mô cơ hiện có. Tất cả mô cơ thể đều có trọng lượng, vì vậy nếu không đồng thời giảm mỡ cơ thể thì cân nặng không giảm và vẫn có thể tăng lên do tăng cơ.

Anh Ngọc (Theo Eat this not that)