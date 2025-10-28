5 lý do nên ăn hai quả táo mỗi ngày

Ăn hai quả táo một ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ và ung thư đại tràng, tốt cho tim mạch.

Giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Gan nhiễm mỡ phổ biến, có liên quan đến chế độ ăn nhiều chất béo, lối sống ít vận động, rối loạn chuyển hóa. Táo hỗ trợ kiểm soát bệnh này nhờ chất xơ hòa tan trong thực phẩm liên kết với cholesterol, chất béo, hạn chế hấp thụ vào đường tiêu hóa. Nhờ đó, gan ít tích trữ mỡ thừa, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Polyphenol trong táo còn giảm stress oxy hóa, viêm nhiễm - hai quá trình chính dẫn đến tổn thương tế bào gan. Ăn hai quả táo mỗi ngày giúp tăng cường những lợi ích bảo vệ này.

Phòng ung thư đại tràng

Ung thư đại tràng thường liên quan đến chế độ ăn ít chất xơ và chất chống oxy hóa. Chất xơ pectin trong táo hoạt động như chất làm sạch tự nhiên cho đại tràng, phòng táo bón, giảm thời gian các chất độc hại lưu lại trong đường tiêu hóa.

Cân bằng cholesterol

Chất pectin trong táo liên kết với các phân tử cholesterol trong hệ tiêu hóa và loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể, giảm cholesterol xấu. Điều này góp phần làm sạch động mạch, cải thiện lưu lượng máu, hạn chế tích tụ mảng bám có liên quan đến bệnh tim. Các chất chống oxy hóa cũng ngăn ngừa tổn thương oxy hóa ở thành động mạch, duy trì mạch máu khỏe mạnh.

Thói quen ăn hai quả táo mỗi ngày có lợi với sức khỏe. Ảnh: AI

Kiểm soát lượng đường trong máu

Táo có vị ngọt tự nhiên nhưng giàu chất xơ làm chậm hấp thụ đường vào máu, ngăn tăng đường huyết. Nhờ đó, táo tốt cho người đang cố gắng kiểm soát bệnh tiểu đường type 2. Polyphenol trong táo còn cải thiện độ nhạy insulin giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả.

Giữ dáng

Nước, chất xơ cao trong táo tạo cảm giác no, giảm thèm ăn thực phẩm chế biến sẵn hoặc món giàu calo. Theo thời gian, điều này giúp kiểm soát lượng calo tốt, giảm cân lành mạnh. Chất xơ trong táo hoạt động như prebiotic nuôi dưỡng vi khuẩn đường ruột có lợi, cải thiện tiêu hóa. Hệ vi sinh vật đường ruột cân bằng hỗ trợ tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng.

Dù đem đến nhiều lợi ích nhưng táo có tính axit dễ ảnh hưởng men răng. Người có cơ địa nhạy cảm cũng có thể bị dị ứng với thực phẩm này.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)