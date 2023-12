5 loại rau xanh giúp giảm cân, chậm lão hóa

Rau bina chứa nhiều chất xơ, ít calo, giảm cảm giác thèm ăn. Nó cũng có lượng vitamin A, C và K dồi dào góp phần mang lại làn da tươi trẻ.

Kết hợp thực phẩm phù hợp vào chế độ ăn uống giúp giữ dáng và làn da tươi tắn. Rau xanh chứa nhiều chất xơ, vitamin, ít calo hỗ trợ giảm cân. Chúng còn giàu chất chống oxy hóa, góp phần chống gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, ngăn nếp nhăn trên da.

Cải xoăn cung cấp vitamin C, sắt, nhất là vitamin A. Vitamin này hỗ trợ phát triển của tế bào khỏe mạnh, giảm nếp nhăn và sắc tố da trong quá trình lão hóa. Chất xơ trong cải xoăn duy trì cảm giác no lâu, ít ăn vặt, có tác dụng giảm cân.

Cải xoong tương tự như cải xoăn rất giàu dinh dưỡng, ít calo, giúp no lâu mà không làm tăng mỡ quanh bụng. Loại rau này có nhiều chất dinh dưỡng như vitamin A, B, C và K. Cả thân và lá cải xoong đều ăn được, cung cấp dưỡng chất có lợi cho quá trình lão hóa khỏe mạnh.

Cải Thụy Sĩ hỗ trợ giảm mỡ bụng nhờ lượng chất xơ cao và tăng cảm giác no. Beta-carotene (tiền chất vitamin A) trong cải Thụy Sĩ hoạt động như chất chống oxy hóa trong cơ thể, cần thiết cho quá trình phát triển và phục hồi da.

Cải lông (xà lách rocket) cung cấp chất dinh dưỡng như kali, canxi, magiê, vitamin C, A và axit folic. Đây còn là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa carotenoid dồi dào cùng với glucosinolate (hợp chất tự nhiên tạo ra vị đắng của rau) có thể giảm nguy cơ ung thư. Ăn salad cải lông thường xuyên có thể giúp vòng eo thon gọn và trẻ trung hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)

Ảnh: Freepik