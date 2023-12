8 rau củ quả giàu vitamin C bạn nên ăn thường xuyên

Trái cây họ cam quýt có hàm lượng vitamin C cao. Một trái cam cỡ trung bình cung cấp 70 mg vitamin C, trái bưởi có khoảng 96 mg. Một cốc nước ép trái cây cam, quýt có khoảng 71 mg vitamin C. Mỗi người nên hạn chế lượng đường bổ sung cho vào đồ uống.