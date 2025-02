5 loại rau quả nhiều vitamin C hơn cam

Ổi có khoảng 376 mg vitamin C trong mỗi cốc. Ngoài hàm lượng vitamin C cao, ổi còn giàu chất xơ, giúp cải thiện tiêu hóa và chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ làn da khỏe mạnh, chống lại các tổn thương gốc tự do. Loại quả này cũng có đặc tính kháng khuẩn, tăng cường chức năng miễn dịch.