5 loại rau củ tốt cho người bị gan nhiễm mỡ

Ăn rau củ chứa chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa như cải xanh, súp lơ, cần tây, bí đỏ, cà rốt có thể giảm mỡ gan.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá 5% trọng lượng gan, nếu không kiểm soát có thể tiến triển thành viêm gan, xơ gan. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ngoài hạn chế rượu bia, đồ ngọt và thức ăn nhiều dầu mỡ, người bệnh cần bổ sung rau củ giàu chất chống oxy hóa, vitamin, chất xơ để hỗ trợ thải độc gan.

Bông cải xanh chứa sulforaphane, nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm tích tụ chất béo trong gan. Ăn 2-3 lần mỗi tuần, chế biến bằng cách luộc, hấp hoặc xào ít dầu giúp giữ nguyên dưỡng chất.

Rau chân vịt (cải bó xôi) giàu lutein và vitamin E, rau chân vịt hạn chế tổn thương tế bào gan do stress oxy hóa. Chất nitrat tự nhiên còn hỗ trợ điều hòa huyết áp, mỡ máu - yếu tố quan trọng ở người gan nhiễm mỡ.

Bí đao ít calo, chứa nhiều nước và chất xơ giúp thanh lọc cơ thể, lợi tiểu và giảm gánh nặng cho gan. Người bệnh có thể nấu canh hoặc uống nước bí đao luộc thay nước ngọt.

Bông cải xanh nhiều chất chống oxy hóa giúp giảm tích tụ chất béo trong gan. Ảnh: Trọng Nghĩa

Cà rốt chứa beta-carotene có khả năng chuyển hóa thành vitamin A, giúp tăng cường miễn dịch và cải thiện chức năng gan. Cà rốt cũng giàu chất xơ, kiểm soát cholesterol và hỗ trợ giảm cân.

Dưa leo mát, lợi tiểu, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Thêm dưa leo vào bữa ăn hằng ngày hoặc dùng làm món salad, nước ép có thể giải nhiệt, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả.

Bác sĩ Duy Tùng khuyên người bị gan nhiễm mỡ nên ăn nhiều rau củ quả tươi, kết hợp lối sống khoa học, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Bổ sung các hoạt chất từ thiên nhiên như wasabia japonica, s.marianum hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chuyển hóa và hoạt động của tế bào gan, góp phần phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Người bệnh nên đi khám tại chuyên khoa tiêu hóa và dinh dưỡng để được dõi chức năng gan, các chỉ số mỡ máu. Từ đó, bác sĩ đánh giá toàn diện và tư vấn xây dựng phác đồ điều trị, chế độ ăn uống và luyện tập phù hợp cho từng giai đoạn bệnh.

Trọng Nghĩa