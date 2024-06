5 loại quả màu vàng có lợi cho người tiểu đường

Kiwi vàng, đu đủ, chanh leo... giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và chỉ số đường huyết từ trung bình đến thấp có lợi cho sức khỏe của người bệnh tiểu đường.

Kiwi vàng

Kiwi vàng có chỉ số đường huyết (GI) là 50, được hấp thụ chậm hơn khi tiêu hóa nên không ảnh hưởng nhiều đến lượng đường trong máu. Ngoài GI vừa phải, kiwi vàng còn nhiều chất xơ, lượng calo thấp, giúp tăng cường tiêu hóa, giữ nước. Loại quả này giàu vitamin C và K, kali cần thiết cho việc phát triển các mô hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ viêm nhiễm. Vitamin C giúp sản xuất collagen, góp phần bảo vệ cơ thể chống lại bệnh da liễu do tiểu đường.

Khế

Khế chưa chín có màu xanh đậm, khi chín lớp vỏ mỏng chuyển sang màu vàng bóng. Hàm lượng chất xơ của khế cao có thể giảm tốc độ hấp thụ carbohydrate, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Chất chống oxy hóa cao có tác dụng chống viêm tốt, có lợi cho người tiểu đường.

Thanh long vàng

Đây là loại quả giàu chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng thực vật, vitamin, khoáng chất. Hàm lượng flavonoid và chất chống oxy hóa cao trong thanh long ngăn ngừa stress oxy hóa và tổn thương tuyến tụy, từ đó bảo tồn các tế bào beta của tuyến tụy cũng như chức năng của chúng.

Nó cũng chứa nhiều chất xơ, GI khoảng 48-52, không ảnh hưởng nhiều đến đường huyết sau khi ăn. Một quả thanh long 100 g cung cấp 60 calo năng lượng. Một người bệnh tiểu đường có thể ăn không quá 100 g thanh long mỗi ngày, tránh lượng đường trong máu tăng đột biến.

Chanh dây

Chanh dây là quả nhiệt đới có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Chúng giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, beta carotene, flavonoid và anthocyanin giúp bảo vệ các tế bào sản xuất insulin, góp phần cân bằng lượng glucose và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Chanh dây giàu chất xơ - thành phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng, hỗ trợ điều hòa hệ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và rối loạn đường ruột. Chất chống oxy hóa có nhiều trong chanh dây giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cơ thể.

Chanh dây có chỉ số đường huyết thấp. Ảnh: Khôi Khôi

Đu đủ

Đu đủ rất giàu chất chống oxy hóa bảo vệ sức khỏe như vitamin C, flavonoid và carotenoid. Những hợp chất này hỗ trợ giảm viêm và cải thiện lượng đường trong máu. Đu đủ còn giúp glucose đi vào các tế bào trong cơ thể, từ đó cải thiện độ nhạy insulin.

Anh Chi (Theo Healthshots, Very Well Health, WebMD)