5 lầm tưởng về đi bộ có thể gây hại

Cần đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, đi bộ chữa trầm cảm và lo âu, chạy bộ tốt hơn… là những lầm tưởng của nhiều người về đi bộ.

Đi bộ mang đến nhiều lợi ích về sức khỏe: tăng cường sức mạnh xương, cải thiện sức khỏe tim mạch, giúp giảm cân... Đây lại là môn thể thao dễ dàng tập luyện và phù hợp với nhiều đối tượng, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, một số hiểu lầm về cách thực hiện cũng như tác dụng của bộ môn này có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả cũng như sức khỏe của nhiều người.

Để bảo vệ sức khỏe cũng như giúp ích trong việc đi bộ mỗi ngày, mỗi người cần tránh 5 hiểu lầm dưới đây:

Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là lý tưởng

Nhiều người đặt giới hạn đi bộ 10.000 bước mỗi ngày làm mục tiêu lý tưởng nhưng con số này thực tế bắt nguồn từ một phần của chiến dịch tiếp thị chứ không phải là nhận định có bằng chứng khoa học, theo nhận định của Tiến sĩ, bác sĩ Amy Bantham, Giám đốc điều hành và người sáng lập tổ chức sức khỏe và thể dục Move to Live More. Ông cùng nhóm cộng sự đã tiến hành nghiên cứu về nhận định này và không tìm thấy bằng chứng khoa học nào cho thấy con số 10.000 bước mỗi ngày tốt cho sức khỏe so với đi bộ ít hơn.

Một nghiên cứu được công bố đầu năm nay trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, JAMA Internal Medicine đã chỉ ra, đi bộ nhiều bước hơn mỗi ngày mang tới nhiều lợi ích hơn như giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, bệnh tim, tỷ lệ tử vong cũng tương đương với số bước là 10.000 mỗi ngày. Như vậy đi bộ nhiều hơn cũng có thể mang tới nhiều lợi ích hơn không nhất thiết phải là 10.000 bước.

Tuy nhiên, vẫn chưa có khuyến cáo về số bước đi bộ lý tưởng hàng ngày là bao nhiêu để mang lại lợi ích tốt nhất. Điều này còn phụ thuộc vào thể trạng sức khỏe mục đích tập luyện cũng như thói quen thể dục thể thao của mỗi người.

Đi bộ có thể chữa chứng trầm cảm và lo âu

Hầu hết các bài tập thể dục đều mang lại lợi ích cho sức khỏe tâm thần nhưng không có bài tập đơn lẻ nào có thể tự chữa khỏi bệnh rối loạn lâm sàng, bao gồm cả đi bộ.

Thực chất, đi bộ chỉ giúp cải thiện tâm trạng, đưa một người tới trạng thái thoải mái hơn. Khi đó lưu lượng máu tăng lên trong não sẽ tạo ra nhiều hormone endorphin được cơ thể sản xuất để giảm căng thẳng và cơn đau. Do đó, đi bộ chỉ hỗ trợ cải thiện triệu chứng chứ không thể chữa khỏi trầm cảm và lo âu như nhiều người vẫn nghĩ.

Đi bộ chỉ giúp cải thiện tâm trạng chứ không thể chữa lành chứng trầm cảm, lo âu. Ảnh: Pinterest

Chạy luôn tốt hơn đi bộ

Đi bộ là một bài tập có tác động thấp mang lại những lợi ích như thúc đẩy cơ thể giải phóng endorphin, tăng lưu lượng máu đến cơ thể và não, đồng thời nâng cao sức mạnh của xương, giảm căng thẳng cho khớp của bạn.

Với nhiều người, đi bộ dễ thực hiện hơn so với chạy, ít có khả năng bị thương hơn và mọi người đều có thể làm. Trong khi đó, chạy bộ là một bài tập có tác động cao hơn và chỉ một số người có cơ thể phù hợp mới có thể duy trì thực hiện đều đặn. Sự liên kết giữa hông và đầu gối, trọng lượng cơ thể và hình dạng vòm bàn chân của bạn có thể khiến bạn gặp vấn đề nhất định trong khi chạy bộ.

Chạy bộ tốt hơn đi bộ hay không, câu trả lời còn phụ thuộc vào mục tiêu tập luyện của bạn. Nếu bạn muốn có một thân hình cân đối và cải thiện dung tích oxy trong cơ thể và lượng CO2 thải ra thì chạy bộ là một môn thể thao tốt hơn. Nhưng với mục tiêu giảm huyết áp, cải thiện tâm trạng hoặc ngủ ngon hơn thì đi bộ sẽ là bài thể dục lý tưởng.

Nghiên cứu cũng cho thấy, đi bộ với cường độ trung bình đến cường độ cao có thể giúp giảm nguy cơ huyết áp cao, cholesterol cao và bệnh tiểu đường vì giúp đốt cháy một lượng calo tương đương như chạy bộ.

Không nên đi bộ cả tuần

Huấn luyện viên cá nhân Anthony Wall, đồng thời là Giám đốc phát triển kinh doanh quốc tế của Hội đồng Thể dục Mỹ (ACE), cho biết vì đi bộ là một hoạt động cường độ thấp nên việc mọi người ra ngoài và đi bộ mỗi ngày là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, bạn cũng có thể nghỉ một ngày trong tuần hoặc kết hợp các hình thức tập thể dục khác như đạp xe hoặc bơi lội.

Khuyến cáo của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), người lớn nên duy trì từ 150 đến 300 phút thể dục với cường độ vừa phải (chẳng hạn như đi bộ nhanh) hoặc 75 đến 150 phút hoạt động cường độ cao (như chạy bộ) mỗi tuần để đạt được lợi ích với sức khỏe.

Đi bộ 30 phút liên tục mới tốt cho sức khỏe

Khuyến cáo mọi người nên duy trì 150 phút hoạt động aerobic như đi bộ vừa phải, trong đó đi bộ 30 phút mỗi ngày, năm lần một tuần để đạt được mức cơ bản này. Tuy nhiên, một quan niệm sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải là việc duy trì đi bộ 30 phút liên tục mới có hiệu quả.

Điều này không thực sự đúng, bạn có thể chia thành nhiều lần tập nhỏ hơn trong ngày bằng cách đi bộ từ 5 đến 10 phút mỗi lần mà vẫn nhận được những lợi ích tương tự như việc đi bộ 30 phút liên tục trong ngày.

Bảo Bảo (Theo Everyday Health)