Ăn quả bơ mỗi ngày có làm tăng mỡ máu không?

Quả bơ chứa nhiều chất béo, ăn thực phẩm này mỗi ngày có bị tăng mỡ máu không, cần lưu ý gì?(Thúy Diễm, TP HCM)

Trả lời:

Quả bơ giàu chất béo nên nhiều người lo ngại ăn thường xuyên có thể làm tăng mỡ máu. Tuy nhiên, phần lớn chất béo trong quả này là loại không bão hòa đơn giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch.

Ngoài chất béo tốt, thực phẩm này còn có chất xơ, phytosterol, nhiều hợp chất sinh học tự nhiên có thể ức chế hấp thu cholesterol xấu trong ruột, dễ dàng thải ra ngoài qua đường tiêu hóa. Quả bơ chứa nhiều vitamin E, kali, folate... góp phần ổn định huyết áp, tăng độ đàn hồi cho mạch máu. Bổ sung quả bơ vào khẩu phần ăn hằng ngày có thể mang lại lợi ích tương tự các chế độ ăn Địa Trung Hải, ưu tiên rau xanh, cá, ngũ cốc, chất béo tốt.

Bơ chứa chất béo tốt, chất xơ và nhiều hợp chất sinh học tự nhiên có thể điều hòa mỡ máu. Ảnh: Đình Diệu

Mỗi quả bơ có khoảng 240 kcal. Do đó, bạn có thể ăn 1/2 hoặc một quả bơ mỗi ngày, ưu tiên quả nguyên chất hoặc trộn với sữa chua không đường, rau xanh, yến mạch, các loại hạt. Cách chế biến đơn giản, ít đường, ít béo giúp cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất, không làm tăng năng lượng dư thừa. Hạn chế xay bơ với sữa đặc, đường hoặc kem béo vì làm tăng lượng đường, calo.

Bên cạnh quả bơ, bạn có thể bổ sung các loại đậu, hạt, rau xanh, củ quả, cá béo (như cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích, cá ngừ), ngũ cốc nguyên hạt vào thực đơn mỗi ngày để hỗ trợ điều hòa mỡ máu tự nhiên. Bạn nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp ổn định mỡ máu, huyết áp và tim mạch. Bổ sung thường xuyên tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ có tác dụng điều hòa mỡ máu.

Bạn nên khám sức khỏe tổng quát định kỳ, trong đó có theo dõi chỉ số mỡ máu để phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM