5 điều cần chuẩn bị trước khi sinh con tuổi 40

Tư vấn trước mang thai, thay đổi lối sống, sàng lọc trước sinh có thể giúp phụ nữ tuổi 40 sinh con khỏe mạnh.

BS.CKII Hà Thị Hồng Cúc, Đơn vị Sản Phụ khoa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, cho biết phụ nữ sau tuổi 40 khỏe mạnh chỉ còn 5% cơ hội mang thai trong mỗi chu kỳ kinh nguyệt, khả năng sảy thai tăng theo tuổi. Mang thai, sinh con sau tuổi 40 tiềm ẩn nhiều nguy cơ với thai phụ và thai nhi. Phụ nữ ở tuổi 40 mong con nên lưu ý một số điều dưới đây để có thai kỳ khỏe mạnh, vượt cạn an toàn.

Thay đổi lối sống

Phụ nữ cần tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe, tránh xa chất độc hại, chất kích thích và thuốc lá, không uống rượu bia. Nếu phụ nữ mang thai thành công có thể tăng lên 10-15 kg. Phụ nữ thừa cân, béo phì khi mang thai có nguy cơ cao xảy ra biến chứng thai kỳ như đái tháo đường, tiền sản giật, sinh non... Do đó, phái đẹp trước khi có ý định sinh con cần kiểm soát cân nặng phù hợp.

Tư vấn trước khi mang thai

Khám sức khỏe, tư vấn trước khi chuẩn bị mang thai giúp phụ nữ đánh giá sức khỏe, khả năng sinh sản, phát hiện nguy cơ mắc bệnh di truyền. Trong đó, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến thai nhi như viêm gan B, HIV, giang mai, rubella, thủy đậu...

Một số trường hợp có thể phải sàng lọc di truyền nếu gia đình có người thân vô sinh, thai lưu, sẩy thai liên tiếp, sinh trẻ bị dị tật bẩm sinh hoặc chậm phát triển trí não, tâm thần phân liệt, tự kỷ, máu khó đông, tan máu bẩm sinh.

Bác sĩ Hồng Cúc tư vấn kế hoạch mang thai lần thứ hai cho phụ nữ 40 tuổi. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7

Sàng lọc trước sinh

Phụ nữ mang thai ở tuổi 40 có thể đối mặt với nhiều nguy cơ, khiến thai nhi gặp rủi ro. Do đó, phụ nữ cần thực hiện các biện pháp sàng lọc trước sinh như siêu âm, xét nghiệm NIPT. Xét nghiệm NIPT là viết tắt của kỹ thuật Non-Invasive Prenatal Testing, dùng để sàng lọc trước sinh những dị tật bẩm sinh liên quan đến di truyền gene, nhiễm sắc thể.

Một số trường hợp bất thường phải sinh thiết gai nhau, chọc dịch ối... kiểm tra. Nếu mang thai thành công, thai phụ cần tuân thủ lịch khám thai theo chỉ định bác sĩ giúp phát hiện sớm bất thường trong thai kỳ để có thể can thiệp như thai đa ối, thiểu ối, thai chậm tăng trưởng, thai to, thai dị tật, nguy cơ sinh non...

Dinh dưỡng hợp lý

Thai nhi phát triển tốt nhờ nguồn dinh dưỡng do người mẹ cung cấp. Thai phụ cần ăn uống cân bằng, đủ các nhóm tinh bột, chất đạm, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Trước và trong quá trình mang thai cần bổ sung thêm sắt, canxi, axit folic...

Lên kế hoạch sinh phù hợp

"Quá trình chuyển dạ, sinh con sau tuổi 40 khó khăn hơn so với nhóm phụ nữ trẻ", bác sĩ Hồng Cúc nói, thêm rằng nguy cơ băng huyết sau sinh, thuyên tắc mạch, suy thai cấp... có thể đe dọa tính mạng mẹ và bé. Song nếu phụ nữ chủ động chăm sóc sức khỏe tốt theo tư vấn của bác sĩ thì có thể hạn chế tối đa nguy cơ, con khỏe mạnh.

Tuệ Diễm