5 dấu hiệu cảnh báo cần khám nội tiết

Thường xuyên cáu gắt, khó chịu, thay đổi cân nặng đột ngột có thể là dấu hiệu nội tiết tố bị ảnh hưởng do suy giáp hay mất cân bằng tuyến thượng thận.

Hệ thống nội tiết tố của cơ thể đảm nhận nhiều vai trò như chi phối trao đổi chất, tâm trạng và sinh sản. Những thay đổi trong hệ thống nội tiết có thể ảnh hưởng đến toàn cơ thể, gây ra triệu chứng rõ ràng. Nếu xuất hiện một trong những dấu hiệu dưới đây, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra nội tiết, chẩn đoán nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Mệt mỏi dai dẳng

Thỉnh thoảng mệt mỏi là điều bình thường, nhất là sau một ngày bận rộn hoặc một đêm ngủ không ngon. Nhưng liên tục cảm thấy thiếu năng lượng, mệt mỏi không giảm dù nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý, bạn nên đi khám. Bởi đây có thể là dấu hiệu bất thường nội tiết tố.

Ví dụ suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém) làm chậm quá trình trao đổi chất, dẫn đến kiệt sức, tăng cân và uể oải. Bệnh Addison là tình trạng tuyến thượng thận không sản xuất đủ cortisol cũng gây mệt mỏi mạn tính, đau bụng. Bác sĩ đánh giá tuyến giáp thông qua các xét nghiệm máu để đo nồng độ hormone như TSH (hormone kích thích tuyến giáp).

Thay đổi cân nặng đột ngột

Tăng hay giảm cân đột ngột, không rõ nguyên nhân có thể là hệ quả của các tình trạng như rối loạn chức năng tuyến giáp, kháng insulin hoặc mất cân bằng tuyến thượng thận. Các tình trạng này ảnh hưởng đến quá trình tích trữ mỡ, đốt cháy năng lượng và điều chỉnh cảm giác thèm ăn. Suy giáp làm chậm quá trình trao đổi chất, dẫn đến tăng cân, trong khi cường giáp có thể gây sụt cân ngoài ý muốn.

Thường xuyên thay đổi tâm trạng

Rối loạn tuyến giáp, mãn kinh hoặc rối loạn chức năng tuyến thượng thận gây mất cân bằng hormone có thể làm tăng mức độ căng thẳng và lo âu. Người mắc các tình trạng này thường xuyên bị thay đổi tâm trạng, lo lắng, cảm xúc nóng giận, cáu kỉnh đột ngột.

Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Kinh nguyệt không đều, chảy máu nhiều hoặc mất kinh có khả năng là triệu chứng của hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), rối loạn tuyến giáp hoặc các vấn đề nội tiết tố khác. Các bệnh lý này làm thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, lâu dần ảnh hưởng không tốt đến khả năng sinh sản.

Mảng da sẫm màu, dày

Người bệnh nên cân nhắc đi khám bác sĩ nội tiết nếu phát hiện vùng da ở cổ, nách hoặc bẹn bị sẫm màu, dày. Thay đổi trên da này được gọi là chứng gai đen - dấu hiệu sớm của kháng insulin hoặc mất cân bằng nội tiết tố.

Anh Chi (Theo Eating Well)