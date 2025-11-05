5 dấu hiệu cảnh báo bệnh tim không nên bỏ qua

Nhịp tim đập nhanh, sưng mắt cá chân, đau ngực lan ra cánh tay, ngất xỉu thường báo hiệu tim tổn thương, nhồi máu cơ tim, rung nhĩ.

Trái tim hoạt động thầm lặng, bơm máu đến mọi cơ quan trong cơ thể. Các bệnh lý ở tim có thể xảy ra do lối sống không lành mạnh, béo phì, tiểu đường hoặc tuổi cao với nhiều dấu hiệu cảnh báo.

Sưng ở mắt cá chân hoặc chân

Đây là những dấu hiệu cho thấy dịch đang thấm vào mô (phù nề). Sưng phù thường do suy tim hoặc rối loạn chức năng thận. Khi chức năng bơm máu của tim suy giảm, máu không thể lưu thông hiệu quả, dẫn đến ứ đọng ở chân, dịch rỉ ra mô xung quanh. Người bệnh cảm thấy sưng tấy rõ rệt sau một thời gian đứng, ngồi.

Tim đập mạnh hoặc đập thình thịch

Nhịp tim đập mạnh, đập thình thịch báo hiệu chứng loạn nhịp tim. Dạng thường gặp nhất là rung nhĩ, làm tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim. Bạn có thể nhận thấy tim đột nhiên đập nhanh hơn hoặc mất một nhịp. Đôi khi người bệnh có những cơn đánh trống ngực đi kèm với chóng mặt hoặc khó thở. Đi khám để đánh giá sức khỏe tim là điều cần thiết để ngăn ngừa biến chứng. Thông thường, đánh trống ngực vô hại, có thể do căng thẳng, lo lắng, caffeine.

Đau ngực lan ra cánh tay

Đau ngực lan ra cánh tay, hàm, cổ hoặc lưng là dấu hiệu của đau thắt ngực hoặc thậm chí là nhồi máu cơ tim. Cảm giác khó chịu thường được mô tả là nặng nề, đè ép hoặc như bị đè ép. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện khi hoạt động hoặc căng thẳng. Cơ đau cảnh báo tim không được cung cấp máu đầy đủ.

Cơn đau ngực lan ra cánh tay có thể là dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim. Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Ngất xỉu khi tim đập nhanh

Người ngất xỉu trong hoặc ngay sau một cơn hồi hộp thường có vấn đề về nhịp tim như nhịp tim nhanh hoặc bệnh cơ tim phì đại. Nếu không được kiểm soát, những cơn loạn nhịp tim này đe dọa tính mạng. Nếu người bệnh bất ngờ mất ý thức hoặc cảm thấy yếu ớt bất thường khi tim đập không đều thì nên đi khám.

Mạch đập nhanh, không đều

Mạch đập nhanh, không đều thường là dấu hiệu của rung nhĩ. Đây là rối loạn nhịp tim phổ biến, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Nếu bỏ qua, tình trạng có thể dẫn đến suy tim hoặc suy giảm chức năng não. Mỗi người có thể kiểm tra mạch bằng cách ấn vào cổ tay hoặc cổ. Nếu mạch đập nhanh và không đều hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)