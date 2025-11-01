Khám sức khỏe tim mạch tổng quát thế nào?

Bố tôi từng bị nhồi máu cơ tim, tôi muốn đưa bố đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tim mạch. Khám tổng quát tim mạch gồm những gì và cần chuẩn bị thế nào? (Hoàng Anh, 38 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Khám sức khỏe tim mạch tổng quát là hình thức tầm soát và đánh giá toàn diện hệ tim - mạch máu, giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành hoặc suy tim. Với người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch, kiểm tra định kỳ quan trọng. Một gói khám tim mạch tổng quát thường bao gồm:

Khám lâm sàng và đo chỉ số cơ bản: Bác sĩ khám lâm sàng và đo các chỉ số cơ bản như huyết áp, nhịp tim, chỉ số khối cơ thể (BMI), vòng eo. Khám tim, phổi và mạch ngoại vi giúp phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như tiếng thổi ở tim, nhịp tim không đều hay tình trạng phù chân...

Xét nghiệm máu cơ bản và chuyên sâu: Xét nghiệm đường huyết và HbA1C sẽ tầm soát nguy cơ tiểu đường. Các chỉ số mỡ máu gồm cholesterol toàn phần, HDL-C, LDL-C và triglyceride được dùng để đánh giá nguy cơ xơ vữa mạch. Xét nghiệm men tim, men gan, chức năng thận, điện giải đồ, công thức máu giúp bác sĩ đánh giá hoạt động của tim cũng như các cơ quan liên quan.

Thăm dò chức năng tim: Điện tâm đồ (ECG) ghi lại hoạt động điện học của tim, phát hiện các rối loạn nhịp hoặc dấu hiệu thiếu máu cơ tim. Siêu âm tim nhằm đánh giá cấu trúc, khả năng co bóp, hoạt động van tim và lưu lượng máu. Nghiệm pháp điện tâm đồ gắng sức (treadmill test) cũng góp phần phát hiện sớm bệnh mạch vành tiềm ẩn. Trong một số trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định đeo Holter điện tim hoặc huyết áp liên tục 24 giờ nhằm theo dõi rối loạn nhịp tim hoặc cơn tăng huyết áp thoáng qua.

Kiểm tra mạch máu và chẩn đoán hình ảnh: Các phương pháp này giúp phát hiện sớm tổn thương mạch máu tiềm ẩn. Siêu âm Doppler mạch cảnh và mạch chi dưới đánh giá tình trạng xơ vữa hoặc hẹp tắc mạch. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định chụp CT, điểm vôi hóa mạch vành nhằm xác định mức độ xơ vữa và nguy cơ tắc nghẽn mạch.

Tư vấn và hướng dẫn theo dõi: Sau khi có kết quả, bác sĩ phân tích nguy cơ tim mạch tổng thể, tư vấn chế độ ăn uống, vận động, hướng dẫn kiểm soát huyết áp, đường huyết và mỡ máu. Người bệnh cũng được hẹn lịch tái khám định kỳ, điều chỉnh kế hoạch chăm sóc sức khỏe tim mạch phù hợp.

Không phải tất cả mọi người đi khám đều cần thực hiện toàn bộ các xét nghiệm và thăm dò trên. Tùy vào độ tuổi, tiền sử bệnh lý, yếu tố nguy cơ và mục đích tầm soát, bác sĩ chỉ định những hạng mục phù hợp trong từng gói khám.

Để kết quả khám được chính xác, người bệnh cần chuẩn bị kỹ trước buổi khám. Nên nhịn ăn 8-12 giờ trước khi lấy máu xét nghiệm để đảm bảo kết quả đường huyết, mỡ máu không bị sai lệch. Trước khi đo huyết áp hoặc làm điện tâm đồ, tránh uống cà phê, rượu bia và hút thuốc vì có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp. Bố bạn nên mang theo hồ sơ y tế, đơn thuốc đang dùng cùng các kết quả khám, xét nghiệm trước đó (nếu có) để bác sĩ thuận tiện đối chiếu và đánh giá toàn diện hơn.

ThS.BS Đường Thị Thảo

Khoa Tim mạch

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội