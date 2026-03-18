5 cách kiểm soát bệnh hen suyễn

Tuân thủ phác đồ điều trị, xác định các tác nhân gây bệnh, tập thể dục khoa học giúp người bệnh hen suyễn cải thiện sức khỏe.

Hen suyễn là một trong những bệnh hô hấp mạn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng viêm, phù nề, co thắt đường dẫn khí, gây khó thở. Bệnh không lây nhiễm, có thể kiểm soát tốt bằng thuốc nhưng thường tái phát. Dưới đây là một số mẹo giúp cải thiện sức khỏe người bệnh.

Tuân thủ phác đồ điều trị

Người bệnh nên tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ ngay cả khi triệu chứng giảm. Dùng thuốc đều đặn có thể ngăn ngừa các đợt bùng phát hen, trong khi tự ý ngừng thuốc có thể gây nguy hiểm. Hen suyễn không thể chữa khỏi hoàn toàn, vì vậy kiên trì điều trị là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Xác định, tránh tác nhân kích thích

Các tác nhân kích ứng thường gặp bao gồm mạt bụi, phấn hoa, khói thuốc, lông thú cưng... Người bệnh nên giữ nhà cửa sạch sẽ, sử dụng máy lọc không khí khi cần thiết, đeo khẩu trang ở những khu vực ô nhiễm cao. Tránh sử dụng gối, nệm, thảm, rèm cửa cũ. Những vật dụng này đều chứa mạt bụi, có thể là nguyên nhân gây triệu chứng hen suyễn liên tục.

Theo dõi triệu chứng

Người bệnh nên ghi nhật ký triệu chứng hàng ngày hoặc sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động. Bệnh nhân hen suyễn cần theo dõi các dấu hiệu như ho, khò khè, nặng ngực, khó thở. Việc theo dõi giúp nhận biết sớm dấu hiệu nặng, tránh biến chứng như suy hô hấp, viêm phổi, xẹp phổi và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tập thể dục khoa học

Tập thể dục thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe phổi, ưu tiên các hoạt động như bơi lội, đi bộ, yoga... Dành 10-15 phút khởi động kỹ trước khi tập và giảm tốc độ từ từ khi kết thúc để tránh co thắt phế quản. Tránh tập ngoài trời khi có nhiều phấn hoa, không khí lạnh hoặc khô, ô nhiễm. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bắt đầu một bài tập mới.

Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Các triệu chứng hen suyễn có thể thay đổi theo thời gian. Người bệnh nên khám sức khỏe định kỳ giúp điều chỉnh phác đồ điều trị khi cần, kiểm soát bệnh mạn tính và phòng biến chứng.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)