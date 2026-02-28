5 cách giúp não trẻ nhạy bén

Chơi tự do, vận động tinh, học cách giữ bình tĩnh, hiểu về cảm xúc giúp trẻ phát triển tư duy nhạy bén, tăng khả năng tập trung.

Khơi dậy trí tưởng tượng với những câu chuyện

Cha mẹ cùng trẻ đọc truyện khơi gợi trí tưởng tượng, phát triển kỹ năng ngôn ngữ. Trong lúc cùng con đọc truyện, phụ huynh hãy dừng lại để trò chuyện về các nhân vật, bối cảnh, cốt truyện và những gì có thể xảy ra tiếp theo. Việc đặt những câu hỏi sẽ kích thích bé tư duy. Ví dụ "Con nghĩ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai" hoặc "Con sẽ cảm thấy thế nào trong tình huống này", từ đó bé sẽ tăng khả năng hiểu, làm sâu sắc thêm khả năng nắm bắt nội dung.

Để trẻ chơi tự do

Khi trẻ tự do khám phá, sáng tạo là lúc phát triển kỹ năng giải quyết vấn dề, học cách đưa ra quyết định độc lập. Trẻ tự chơi xếp hình, chọn mặc bộ quần áo yêu thích, sáng tạo ra những trò chơi mới có thể phát huy trí tưởng tượng. Điều này cũng xây dựng sự tự tin, kỹ năng giao tiếp cho bé.

Cho trẻ vận động tinh

Vận động tinh là các hoạt động sử dụng cơ nhỏ ở tay, ngón tay, mắt để tăng sự khéo léo, tư duy và phối hợp. Trẻ nặn đất sét, phân loại hạt cườm, vẽ tranh sẽ tập trung tốt hơn. Khi tham gia các hoạt động này, các bé cũng phát triển kỹ năng lập kế hoạch, thực hiện nhiệm vụ.

Giúp trẻ hiểu về cảm xúc

Học cách nhận biết và gọi tên cảm xúc là phần quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Khi cha mẹ giúp con nhận diện cảm xúc và khuyến khích bày tỏ bằng lời, trẻ dần học cách điều chỉnh tâm trạng. Việc hiểu cảm xúc của mình cũng có thể giảm bùng phát giận dữ và cải thiện khả năng giao tiếp.

Dạy trẻ cách giữ bình tĩnh

Trẻ nhỏ cũng nhận nhiều lợi ích từ những bài tập chánh niệm đơn giản như hít thở sâu hoặc dành thời gian tĩnh lặng. Những điều này dạy trẻ cách giữ bình tĩnh, giảm lo lắng, tăng cường khả năng điều tiết cảm xúc. Cha mẹ và trẻ nên thực hành bài tập vài phút mỗi ngày.

Để trẻ phát triển não bộ trẻ tốt, cha mẹ nên chú trọng dinh dưỡng, khuyến khích bé vận động hàng ngày, tiếp xúc thiên nhiên. Trẻ cần đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc, khi ngủ não bộ tái tạo năng lượng, loại bỏ chất thải, tiết hormone tăng trưởng, góp phần vào sự phát triển toàn diện của trẻ.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)